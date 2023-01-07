Українська церква вперше провела службу в Києво-Печерській Лаврі, відео: "отримала друге народження"

Різдвяна літургія в Києво-Печерській Лаврі закінчилася проповіддю Епіфанія, а також спільною колядою з парафіянами

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, який очолив літургію, завершив її своєю промовою , в якій звернувся не лише до парафіян, а й до інших священнослужителів та українських військових.

Епіфаній наголосив, що перебування представників ПЦУ та звучання україномовних молитов у Лаврі це важлива подія, яка віддаляє нас від країни-агресора.

"Лавра Печерська робить впевнені кроки, щоб знову, як і в давнину, служити проповіді Божого слова, а не "руського миру", - зазначив Епіфаній.

Також Предстоятель Православної церкви України зауважить, що 2023 рік багато в чому важливий для української церкви. Понад два десятиліття тому Успенський собор Лаври було відновлено майже з руїн, а сьогодні саме в ньому святиня наче отримала "друге народження".

Епіфаній підкреслив, що виповнюється 950 років з моменту, коли, за легендами, Богородиця покликала до себе будівельників, які згодом вирушили з Царгорода до Києва, щоб звести Києво-Печерську Лавру.