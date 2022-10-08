МАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕС

Після більше ніж місяця перебування на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відбулась перша ротація її представників. Про це повідомило МАГАТЕ з посиланням на генерального директора агентства Рафаеля Гроссі.

За повідомленням агентства , на ЗАЕС вже знаходиться нова команда спеціалістів.

«Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація місії на Запорізькій АЕС завершена, і тепер на станції знаходиться нова посилена команда експертів МАГАТЕ з безпеки», - наголосило МАГАТЕ у Twitter .

Mr Grossi said that the team will continue its indispensable mission and will support, once agreed, the nuclear safety and security protection zone around the site of the #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) October 7, 2022

За словами голови агентства, нова команда працюватиме над створенням зони ядерної навколо атомної станції.

«Пан Гроссі сказав, що команда продовжуватиме виконувати свою незамінну місію та підтримуватиме, як тільки буде погоджено, зону ядерної безпеки навколо майданчика Запорізької атомної електростанції», - додали в МАГАТЕ.