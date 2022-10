МАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕС

Після більше ніж місяця перебування на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відбулась перша ротація її представників. Про це повідомило МАГАТЕ з посиланням на генерального директора агентства Рафаеля Гроссі.

За повідомленням агентства , на ЗАЕС вже знаходиться нова команда спеціалістів.

«Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація місії на Запорізькій АЕС завершена, і тепер на станції знаходиться нова посилена команда експертів МАГАТЕ з безпеки», - наголосило МАГАТЕ у Twitter .