Росія провела випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети

В Міноборони агресорки задоволені результатом.

У вівторок Росія здійснила випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети, повідомляє CNN. При цьому, Москва заздалегідь попередила Сполучені Штати про запуск через лінії деконфлікції відповідно до своїх зобов’язань у рамках Нового договору СНО, інформує ZN.ua.

Росія провела випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети

Як повідомили у Міноборони РФ, пуск з полігону Капустін Яр в Астраханській області був частиною випробувань бойової техніки нового покоління міжконтинентальних балістичних ракет і пройшов успішно: бойова частина випробувальної ракети влучила в ціль на полігоні Сари Шаган (Республіка Казахстан) «з прицільною точністю».

В лютому, приблизно в той час, коли президент Джо Байден перебував з візитом в Україні, Росія провела випробування міжконтинентальної балистичної ракети, однак пуск виявився невдалим.

Як повідомляє CNN, американські посадовці вважають, що випробування не становить небезпеки для Сполучених Штатів і що США не розглядають їх як ескалацію.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
Блок рекламы


Похожие новости
Росія кинула вагнерівців на штурм Бахмута, щоб мінімізувати втрати серед регулярної армії — аналітикиРосія кинула вагнерівців на штурм Бахмута, щоб мінімізувати втрати серед регулярної армії — аналітики
Майже всю побутову техніку Росія може використати для військових потреб – радник ОПМайже всю побутову техніку Росія може використати для військових потреб – радник ОП
Росіяни мінують території навколо Енергодара й посилюють тиск на жителів – мер містаРосіяни мінують території навколо Енергодара й посилюють тиск на жителів – мер міста
Росіяни вбили щонайменше 468 українських дітей – ОГПРосіяни вбили щонайменше 468 українських дітей – ОГП
Росія припинила видачу боєприпасів на деякі ділянки фронту: де саме і з якою метоюРосія припинила видачу боєприпасів на деякі ділянки фронту: де саме і з якою метою
Росіяни готують Запорізьку АЕС до оборони — "Енергоатом"Росіяни готують Запорізьку АЕС до оборони — "Енергоатом"
США продадуть неназваним союзникам ракети JAGM та HellfireСША продадуть неназваним союзникам ракети JAGM та Hellfire
Наводив ракети на школи Миколаєва: Суд відправив за ґрати ще одного зрадникаНаводив ракети на школи Миколаєва: Суд відправив за ґрати ще одного зрадника
Ігнат: Росіяни виготовляють новий вид авіабомб, потужність яких буде втричі більшоюІгнат: Росіяни виготовляють новий вид авіабомб, потужність яких буде втричі більшою
Росія фактично закрила кордони для урядовців – ЗМІРосія фактично закрила кордони для урядовців – ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости