Росія провела випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети

В Міноборони агресорки задоволені результатом.

У вівторок Росія здійснила випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети, повідомляє CNN. При цьому, Москва заздалегідь попередила Сполучені Штати про запуск через лінії деконфлікції відповідно до своїх зобов’язань у рамках Нового договору СНО, інформує ZN.ua .

Як повідомили у Міноборони РФ , пуск з полігону Капустін Яр в Астраханській області був частиною випробувань бойової техніки нового покоління міжконтинентальних балістичних ракет і пройшов успішно: бойова частина випробувальної ракети влучила в ціль на полігоні Сари Шаган (Республіка Казахстан) «з прицільною точністю».

В лютому, приблизно в той час, коли президент Джо Байден перебував з візитом в Україні, Росія провела випробування міжконтинентальної балистичної ракети, однак пуск виявився невдалим.