Росія провела випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети
В Міноборони агресорки задоволені результатом.
У вівторок Росія здійснила випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети,
Як повідомили у Міноборони РФ, пуск з полігону Капустін Яр в Астраханській області був частиною випробувань бойової техніки нового покоління міжконтинентальних балістичних ракет і пройшов успішно: бойова частина випробувальної ракети влучила в ціль на полігоні Сари Шаган (Республіка Казахстан) «з прицільною точністю».
В лютому, приблизно в той час, коли президент Джо Байден перебував з візитом в Україні, Росія провела випробування міжконтинентальної балистичної ракети, однак пуск виявився невдалим.
Як повідомляє CNN, американські посадовці вважають, що випробування не становить небезпеки для Сполучених Штатів і що США не розглядають їх як ескалацію.