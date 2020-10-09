Избитый в столичном Гидропарке Владимир Балух начал разговаривать

Избитый в столичном Гидропарке Владимир Балух начал разговаривать

Здоровье бывшего политзаключенного Владимира Балуха, избитого 8 сентября в столичном Гидропарке, начало улучшаться. Он находится в сознании и начал разговаривать.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице народного депутата Ирины Геращенко (фракция “ЕС”) в соцсети Фейсбук.

“Немного позитива от лечащих врачей В. Балуха: "Пациент в сознании, без ИВЛ. Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит”, – написала Ирина Геращенко. 

Она отметила, что Владимира Балуха могут перевести из реанимации, если будет наблюдаться прогресс.

Как ранее сообщала KV, полиция Киева устанавливает обстоятельства избиения 8 сентября 2020 года Владимира Балуха. 49-летний пострадавший находится в лечебном учреждении, где ему оказывается помощь. Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Фото: pravda.com.ua


Александр Кравченко, КиевВласть

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