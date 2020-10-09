Избитый в столичном Гидропарке Владимир Балух начал разговаривать
Здоровье бывшего политзаключенного Владимира Балуха, избитого 8 сентября в столичном Гидропарке, начало улучшаться. Он находится в сознании и начал разговаривать.
Об этом
“Немного позитива от лечащих врачей В. Балуха: "Пациент в сознании, без ИВЛ. Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит”, – написала Ирина Геращенко.
Она отметила, что Владимира Балуха могут перевести из реанимации, если будет наблюдаться прогресс.
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