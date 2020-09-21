Филарет попросил Папу Римского поддержать заключенного в Италии нацгвардейца Маркива

Почетный Патриарх написал открытое письмо.

Филарет попросил Папу Римского поддержать заключенного в Италии нацгвардейца Маркива
Фото: facebook/Патріарх Філарет

Почетный патриарх Филарет написал открытое письмо в поддержку бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, заключенного в Италии, а также призвал папу Франциска ходатайствовать о неангажированном суде.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

"Обращаюсь к Его Святейшеству Папе Римскому Франциску, международной и правозащитной общественности, с просьбой обратить внимание на эту ситуацию и, со своей стороны, ходатайствовать перед Правительством Италии о неангажированном судебном разбирательстве по делу украинца Виталия Маркива", - написал Филарет.

Патриарх добавил, что Маркив является примером украинской несокрушимости, ведь отстаивает не только свою честь и достоинство, но и всего украинского народа.

"Призываю украинцев, ныне живущих в Италии, проявить свою гражданскую позицию и всеми законными методами добиваться справедливого суда, присоединившись к международной акции «Free Markiv»", - добавил патриарх Филарет.

30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции осудил его на 24 года заключения. Маркив находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию по делу Маркива.

The New York Times опубликовала материал, в котором сообщалось, что итальянский суд использовал фейковые материалы роSSийских и сепаратистских СМИ по делу Виталия Маркива.

В январе 2020 года Рада приняла заявление относительно уголовного преследования нацгвардейца Маркива в Италии.

Апелляционный суд округа Ломбардия должен был рассмотреть апелляционную жалобу, поданную защитой Маркива, весной 2020 года. Однако рассмотрение апелляции было заблокировано из-за коронавируса.

В Италии апелляционный процесс по делу нацгвардейца Маркива начнется 29 сентября. Следующее заседание назначено на 1 октября. Заседания суда во второй инстанции будут проходить в апелляционном суде присяжных Милана. Защита выступил за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккелли и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия доказали, что Виталий Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера.

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