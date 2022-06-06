Посла РФ в Риме вызвали в МИД Италии

В заявлении министерства иностранных дел Италии говорится, что посол РФ Сергей Разов был вызван по указанию министра иностранных дел Луиджи Ди Майо и "по согласованию" с офисом премьер-министра Италии Марио Драги, сообщает АР NEWS .

В прошлом месяце министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров высмеял мирный план Ди Майо, который был передан в ООН . Лавров назвал план, который призывал к постепенному прекращению огня и созданию гуманитарных коридоров в Украине, несерьезным. Лавров также намекнул, что Ди Майо занимается "саморекламой", чтобы набрать голоса.