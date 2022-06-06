Посла РФ в Риме вызвали в МИД Италии

Причина вызова роSSийского посла на ковер - антиитальянские высказывания роSSийских правительственных чиновников, информирует ZN.ua.

Посла РФ в Риме вызвали в МИД Италии
© unsplash/mike_swigunski

В заявлении министерства иностранных дел Италии говорится, что посол РФ Сергей Разов был вызван по указанию министра иностранных дел Луиджи Ди Майо и "по согласованию" с офисом премьер-министра Италии Марио Драги, сообщает АР NEWS.

В прошлом месяце министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров высмеял мирный план Ди Майо, который был передан в ООН. Лавров назвал план, который призывал к постепенному прекращению огня и созданию гуманитарных коридоров в Украине, несерьезным. Лавров также намекнул, что Ди Майо занимается "саморекламой", чтобы набрать голоса.

В заявлении итальянского МИД говорится, что генеральный секретарь министерства иностранных дел и международного сотрудничества посол Этторе Франческо Секуи "решительно отвергает обвинения в аморальности", направленные на некоторых руководителей итальянских учреждений и СМИ.


Юлия Мельничук, ZN.ua





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