Посла РФ в Риме вызвали в МИД Италии
Причина вызова роSSийского посла на ковер - антиитальянские высказывания роSSийских правительственных чиновников, информирует
В заявлении министерства иностранных дел Италии говорится, что посол РФ Сергей Разов был вызван по указанию министра иностранных дел Луиджи Ди Майо и "по согласованию" с офисом премьер-министра Италии Марио Драги, сообщает
В прошлом месяце министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров высмеял мирный план Ди Майо, который был передан в ООН. Лавров назвал план, который призывал к постепенному прекращению огня и созданию гуманитарных коридоров в Украине, несерьезным. Лавров также намекнул, что Ди Майо занимается "саморекламой", чтобы набрать голоса.
В заявлении итальянского МИД говорится, что генеральный секретарь министерства иностранных дел и международного сотрудничества посол Этторе Франческо Секуи "решительно отвергает обвинения в аморальности", направленные на некоторых руководителей итальянских учреждений и СМИ.