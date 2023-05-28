Кулеба спростував пропозиції китайського посла щодо поступок РФ

Міністр розповів, що європейські колеги заперечують, що такі розмови велися.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував інформацію про те, що спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей нібито вів перемовини з європейськими колегами щодо можливості залишити під контролем РФ окуповані нею території в Україні. Про це глава МЗС сказав під час свого відеозвернення у Facebook 27 травня, інформує ZN.ua .

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Кулеба зауважив, що жоден з його колег в Європі не підтвердив цю інформацію.

"Жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини про те, щоб визнати за Росією ті території, на яких зараз в Україні РФ перебуває. Закликаю вас зберігати холодний розум, здоровий глузд, не реагувати емоційно на кожну публікацію. Ми контролюємо процес, ніхто за спиною України робити проти нас нічого не буде", - наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що Україна продовжить вести діалог з Китаєм відповідно до трьох базових принципів. А саме: взаємна повага до територіальної цілісності, жодні пропозиції, які передбачають територіальні поступки, Україна розглядати не буде, ніякого замороженого конфлікту.

Раніше спецпредставник Китаю Лі Хуей, перебуваючи з візитом у Києві, зазначив, що немає панацеї від кризи. Припинення війни вимагатиме від усіх сторін зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню та мирних переговорів.