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2022-07-07
Велика Британія попросила EBU дати Україні можливість провести "Євробачення"
Про це Джонсон розповів під час розмови з Зеленським.
Велика Британія підтримує проведення "Євробачення-2023" в Україні© ATELIERMONTINARO/Еurovision
Уряд Великої Британії звернувся до Європейської мовної спілки (EBU), яка є організатором «Євробачення», з проханням розглянути заявку України на проведення конкурсу наступного року. Про це
Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсо провів телефонну розмову з президентом нашої країни Володимиром Зеленським. Розмова йшла і про «Євробачення».
Фаїна Вауліна, ZN.ua