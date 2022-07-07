Велика Британія попросила EBU дати Україні можливість провести "Євробачення"

Про це Джонсон розповів під час розмови з Зеленським.

Велика Британія попросила EBU дати Україні можливість провести
Велика Британія підтримує проведення "Євробачення-2023" в Україні
© ATELIERMONTINARO/Еurovision

Уряд Великої Британії звернувся до Європейської мовної спілки (EBU), яка є організатором «Євробачення», з проханням розглянути заявку України на проведення конкурсу наступного року. Про це повідомляє сайт уряду країни.

Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсо провів телефонну розмову з президентом нашої країни Володимиром Зеленським. Розмова йшла і про «Євробачення».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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