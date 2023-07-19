США орендують військові бази у Папуа-Новій Гвінеї — ЗМІ

Угода передбачена на 15 років.

Військові США отримають доступ до шести оборонних об’єктів у Папуа-Новій Гвінеї, включаючи військово-морську базу, на 15 років. Сторони підписали відповідну оборонну угоду. Про це повідомляє видання Nikkei, інформує ZN.ua.

США орендують військові бази у Папуа-Новій Гвінеї — ЗМІ
© Газета.ру

Пентагон оголосив, що міністр оборони Ллойд Остін відвідає Папуа-Нову Гвінею та Австралію наприкінці цього місяця. Посилаючись на оборонну угоду, підписану з Папуа-Новою Гвінеєю в травні, Пентагон підкреслив, що Остін "обговорить наступні кроки" для введення угоди в дію.

Журналісти японського видання отримали повний текст угоди. З неї стало відомо, що уряди обох країн офіційно опублікують текст після того, як її ратифікує національний парламент Папуа-Нової Гвінеї.

У тексті зазначено, що угода має на меті "подальше зміцнення оборонних відносин і вирішення спільних викликів безпеці". Вона діятиме протягом 15 років і буде продовжена за умови, якщо жодна зі сторін не заперечуватиме.

Американські військові використовуватимуть військово-морську базу Ломбрум і аеропорт Момоте на півночі Папуа-Нової Гвінеї, а також порти й аеропорти в столиці Порт-Морсбі і Лае в центрі країни.

Угода передбачає, що база буде використовуватися для "операцій на випадок непередбачених обставин", на додаток до зусиль реагування на стихійні лиха та гуманітарної допомоги. Также США можуть використовувати Папуа-Нову Гвінею як базу для операцій у разі протистояння з Китаєм у Тайванській протоці та Південно-Китайському морі.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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