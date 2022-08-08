В РФ повідомили про 3,2 млн біженців з України: лише 55 тис з них попросили тимчасового захисту
Українці не поспішають отримувати офіційний статус в Росії
Російські ЗМІ з посиланням на джерела в силових структурах повідомили, що до РФ з початку повномасштабної війни прибули 3,2 млн біженців, та лише 55 тис з них звернулись за офіційним тимчасовим притулком. Серед прибулих - 507 тисяч дітей. Половина біженців мають паспорти так званих «ЛНР» та «ДНР».
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Насправді, кількість українських біженців в РФ точно порахувати неможливо. В ООН раніше зазначали, що РФ не надає даних про те, як відбувається реєстрація біженців і який статус вони набувають. Отже їх не реєструють, або вони не хочуть реєструватись.
За даними віцепрем'єр-міністра України Ірини Верещук, за час війни, з 24 лютого, Росія насильно депортувала на свою територію 1,2 млн українців, у тому числі 240 тис. дітей. Людей примусово відправляють до фільтраційних таборів, а вже звідти «розподіляють» по всій території РФ.
В ООН, станом на 12 липня називають цифру в 1625531 біженець з України. Колосальну розбіжність у цифрах з «даними» РосЗМІ у міжнародній організації пояснюють тим, що біженці зі сходу та південного сходу України можуть мати паспорти не України, а самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", і навіть російські документи.
Також в ООН немає цифр, за якими можна було б судити, скільки українців повернулися на батьківщину або пізніше переїхали з Росії до інших країн. Як відомо, для багатьох українців з окупованих територій єдиним варіантом потрапити до Європи є транзит через Росію та Беларусь.