В РФ повідомили про 3,2 млн біженців з України: лише 55 тис з них попросили тимчасового захисту

Українці не поспішають отримувати офіційний статус в Росії

В РФ повідомили про 3,2 млн біженців з України: лише 55 тис з них попросили тимчасового захисту
Українці не поспішають рєєструватись в РФ
© depositphotos/sqback

Російські ЗМІ з посиланням на джерела в силових структурах повідомили, що до РФ з початку повномасштабної війни прибули 3,2 млн біженців, та лише 55 тис з них звернулись за офіційним тимчасовим притулком. Серед прибулих - 507 тисяч дітей. Половина біженців мають паспорти так званих «ЛНР» та «ДНР».

За повідомленням, наприкінці травня російські ЗМІ оцінювали кількість українських біженців у 1,5 млн людей. А пізніше, а наприкінці червня, уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова закликала МВС і ФСБ з'ясувати, чому офіційний тимчасовий притулок у Росії отримали лише 55 тисяч із них.

Насправді, кількість українських біженців в РФ точно порахувати неможливо. В ООН раніше зазначали, що РФ не надає даних про те, як відбувається реєстрація біженців і який статус вони набувають. Отже їх не реєструють, або вони не хочуть реєструватись.

За даними віцепрем'єр-міністра України Ірини Верещук, за час війни, з 24 лютого, Росія насильно депортувала на свою територію 1,2 млн українців, у тому числі 240 тис. дітей. Людей примусово відправляють до фільтраційних таборів, а вже звідти «розподіляють» по всій території РФ.

В ООН, станом на 12 липня називають цифру в 1625531 біженець з України. Колосальну розбіжність у цифрах з «даними» РосЗМІ у міжнародній організації пояснюють тим, що біженці зі сходу та південного сходу України можуть мати паспорти не України, а самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", і навіть російські документи.

Також в ООН немає цифр, за якими можна було б судити, скільки українців повернулися на батьківщину або пізніше переїхали з Росії до інших країн. Як відомо, для багатьох українців з окупованих територій єдиним варіантом потрапити до Європи є транзит через Росію та Беларусь.


Артем Руденко, ZN.ua





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