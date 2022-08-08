В РФ повідомили про 3,2 млн біженців з України: лише 55 тис з них попросили тимчасового захисту

Російські ЗМІ з посиланням на джерела в силових структурах повідомили, що до РФ з початку повномасштабної війни прибули 3,2 млн біженців, та лише 55 тис з них звернулись за офіційним тимчасовим притулком. Серед прибулих - 507 тисяч дітей. Половина біженців мають паспорти так званих «ЛНР» та «ДНР».

За повідомленням , наприкінці травня російські ЗМІ оцінювали кількість українських біженців у 1,5 млн людей. А пізніше, а наприкінці червня, уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова закликала МВС і ФСБ з'ясувати, чому офіційний тимчасовий притулок у Росії отримали лише 55 тисяч із них.

Насправді, кількість українських біженців в РФ точно порахувати неможливо. В ООН раніше зазначали, що РФ не надає даних про те, як відбувається реєстрація біженців і який статус вони набувають. Отже їх не реєструють, або вони не хочуть реєструватись.

За даними віцепрем'єр-міністра України Ірини Верещук, за час війни, з 24 лютого, Росія насильно депортувала на свою територію 1,2 млн українців, у тому числі 240 тис. дітей. Людей примусово відправляють до фільтраційних таборів, а вже звідти «розподіляють» по всій території РФ .

В ООН , станом на 12 липня називають цифру в 1625531 біженець з України. Колосальну розбіжність у цифрах з «даними» РосЗМІ у міжнародній організації пояснюють тим, що біженці зі сходу та південного сходу України можуть мати паспорти не України, а самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", і навіть російські документи.