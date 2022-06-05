Из-за блокировки поставок украинского зерна в Африке могут вспыхнуть новые войны — глава МИД Италии

В украинских портах роSSийскими военными кораблями заблокировано 30 миллионов тонн зерна, информирует ZN.ua.

Из-за блокировки поставок украинского зерна в Африке могут вспыхнуть новые войны — глава МИД Италии
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Блокировка экспорта украинского зерна может обострить политическую нестабильность в Африке. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что роSSийский президент Владимир Путин должен сесть за стол переговоров, сообщает местное издание Ansa.

«Мировая война за хлеб уже идет, и мы должны ее остановить. Мы рискуем получить политическую нестабильность в Африке, распространение террористических организаций, государственные перевороты», – заявил Луиджи Ди Майо.

«Путин должен сесть за стол переговоров, он должен как можно быстрее достичь мирного соглашения, которое также включает соглашение по зерну, такое как договор о прекращении огня, который позволил бы эвакуировать женщин, гражданских и детей, которые уже 100 дней находятся под роSSийскими бомбами на востоке. Украины», – добавил глава МИД Италии.

По его словам, нельзя забывать, что в украинских портах роSSийскими военными кораблями заблокировано 30 миллионов тонн зерна.

«То, что мы делаем, чтобы РоSSия разблокировала экспорт зерна в украинских портах, потому что сейчас мы рискуем, что в Африке вспыхнут новые войны», - подчеркнул он.

Министр напомнил, что во вторник, 7 июня, состоится сессия диалога со странами Средиземноморья по поводу продовольственной безопасности, где будет обсуждаться разблокирование экспорта украинского зерна.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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