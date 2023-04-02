"Досі живий!" — Папу Франциска виписали з лікарні

Пресслужба вже оприлюднила розклад Франциска на Страсний тиждень, інформує ZN.ua.

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86-річного Папу Франциску в суботу виписали з лікарні, де він лікувався від бронхіту, повідомляє VatikanNews.

Відповідаючи на запитання про те, як він почувається зараз, Франциск пожартував: «Ви знаєте, досі живий».

Понтифіка госпіталізували в середу після щотижневої публічної аудієнції на площі Святого Петра через труднощі з диханням. У Ватикані повідомили, що під час перебування понтифік отримував внутрішньовенні антибіотики.

Пресслужба вже оприлюднила розклад Франциска на Страсний тиждень. Зокрема, він очолить месу у Вербну неділю на площі Святого Петра цими вихідними, а також великодню месу просто неба 9 квітня. У Великий четвер Франциск відслужить месу у в’язниці для неповнолітніх у Римі.

Перед від’їздом із клініки Понтифік мав емоційну зустріч з римською парою, чия 5-річна донька померла в п’ятницю ввечері в католицькій лікарні. Надворі Серена Субанія, мати дитини, ридала, притиснувшись головою до грудей Папи Римського, який втішав її.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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