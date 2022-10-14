НП у лікарні Дніпра: полонений окупант затіяв втечу

поліція, місце злочину, кримінал

В одній із лікарень Дніпра трапився інцидент із військовополоненим окупантом.

Про нього повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

«У Дніпрі з лікарні намагався втекти полонений рашист. Там він був на стаціонарному лікуванні під конвоєм», - розповів Геращенко.

За його словами, втікача швидко затримали.

Додамо, тим часом, аналітики інституту вивчення війни зазначають, що повідомлення про перші випадки загибелі погано підготовлених мобілізованих російських військовослужбовців в Україні викликали нову критику на адресу військового командування. Так, військові блогери заявили, що кількість убитих та поранених серед мобілізованих вища через відсутність обіцяної підготовки, спорядження, згуртованості підрозділів та командирів, а також неодноразових випадків неправомірної мобілізації.

мобілізація, росія, повістка

Експерти припускають, що погіршення морального стану, дисципліни та боєздатність російських військ у зонах бойових дій в Україні можуть призвести до тимчасового призупинення наступальних операцій на обмежених територіях.

Крім того, у таборі облаштовано медичну частину, є протоколи лікування, є психолог, а операції проводяться в установах МОЗ.

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Катерина Петренко, politeka.net





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