НП у лікарні Дніпра: полонений окупант затіяв втечу

В одній із лікарень Дніпра трапився інцидент із військовополоненим окупантом.

Про нього повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

«У Дніпрі з лікарні намагався втекти полонений рашист. Там він був на стаціонарному лікуванні під конвоєм», - розповів Геращенко.

За його словами, втікача швидко затримали.

Додамо, тим часом, аналітики інституту вивчення війни зазначають, що повідомлення про перші випадки загибелі погано підготовлених мобілізованих російських військовослужбовців в Україні викликали нову критику на адресу військового командування. Так, військові блогери заявили, що кількість убитих та поранених серед мобілізованих вища через відсутність обіцяної підготовки, спорядження, згуртованості підрозділів та командирів, а також неодноразових випадків неправомірної мобілізації.

Експерти припускають, що погіршення морального стану, дисципліни та боєздатність російських військ у зонах бойових дій в Україні можуть призвести до тимчасового призупинення наступальних операцій на обмежених територіях.

Крім того, у таборі облаштовано медичну частину, є протоколи лікування, є психолог, а операції проводяться в установах МОЗ.