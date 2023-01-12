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2023-01-12
Лікарні в Бердянську переповнені пораненими окупантами — Генштаб
Військка РФ облаштували в місті ще три військові шпиталі, інформує
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У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області лікарні переповнені пораненими російськими військовими, інформує Генштаб ЗСУ в
"Противник продовжує зазнавати втрат. За наявною інформацією, лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що російські окупаційні війська впродовж тижня облаштували ще три військові шпиталі.
Анна Конюченко, ZN.ua