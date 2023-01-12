Лікарні в Бердянську переповнені пораненими окупантами — Генштаб

Військка РФ облаштували в місті ще три військові шпиталі, інформує ZN.ua.

Лікарні в Бердянську переповнені пораненими окупантами — Генштаб
© ZN.UA

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області лікарні переповнені пораненими російськими військовими, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook.

"Противник продовжує зазнавати втрат. За наявною інформацією, лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські окупаційні війська впродовж тижня облаштували ще три військові шпиталі.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Прем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до УкраїниПрем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до України
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Блок рекламы


Похожие новости
Російська техніка, що прибуває до Білорусі, в дуже поганому стані – ГенштабРосійська техніка, що прибуває до Білорусі, в дуже поганому стані – Генштаб
Мінус майже пів тисячі окупантів за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаМінус майже пів тисячі окупантів за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Росіяни хочуть поставити на військовий облік 17-річних жителів Донецька – ГенштабРосіяни хочуть поставити на військовий облік 17-річних жителів Донецька – Генштаб
Банки відмовляються обслуговувати українців на окупованих територіях – ГенштабБанки відмовляються обслуговувати українців на окупованих територіях – Генштаб
РФ прискорює процес примусової інтеграції окупованих територій у своє правове поле — ГенштабРФ прискорює процес примусової інтеграції окупованих територій у своє правове поле — Генштаб
Луганськ уже називають «містом-госпіталем» через переповнені пораненими росіянами лікарні — ОВАЛуганськ уже називають «містом-госпіталем» через переповнені пораненими росіянами лікарні — ОВА
Ще понад шість сотень росіян нікого більше не вб'ють: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаЩе понад шість сотень росіян нікого більше не вб'ють: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Мінус 680 російських окупантів за добу стараннями ЗСУ: зведення втрат від ГенштабуМінус 680 російських окупантів за добу стараннями ЗСУ: зведення втрат від Генштабу
У Генштабі ЗСУ пояснили, чому Кремль затягує війнуУ Генштабі ЗСУ пояснили, чому Кремль затягує війну
Окупанти користуються українськими медзакладами і заселяються в покинуті помешкання – ГенштабОкупанти користуються українськими медзакладами і заселяються в покинуті помешкання – Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости