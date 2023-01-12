Лікарні в Бердянську переповнені пораненими окупантами — Генштаб

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області лікарні переповнені пораненими російськими військовими, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook.

"Противник продовжує зазнавати втрат. За наявною інформацією, лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські окупаційні війська впродовж тижня облаштували ще три військові шпиталі.