Не встигали виносити трупи з поля бою: окупанти попросили коротке перемир'я

Вперше з початку повномасштабного вторгнення країни-терориста Росії в Україну російські окупанти просять у ЗСУ кількагодинне перемир'я, аби зібрати тіла ліквідованих загарбників, інформує Апостроф.

Про це повідомили Новинах Збройних сил.

На одному з напрямків активних боїв у Донецькій області вороги прохають Збройні Сили України дати їм кількагодинне перемир'я, тому що вони не встигають збирати окупантські тіла з поля бою.

Втрати російських окупантів на сході України настільки масштабні, що росіянам довелося робити запит на тимчасове перемир'я. ЗСУ масово знищують ворога на найгарячішій ділянці фронту на Донеччині.

Незабаром очікується "ювілейне" число знищених російських окупантів за час повномасштабної війни - 50 000 вбитих ворогів.

Фото: Телеграм / 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Раніше "Апостроф" повідомляв про рекордні втрати російського окупаційного війська за минулу добу. Українські військові знищили 450 російських окупантів та десятки одиниць ворожої військової техніки.


Ліза Бровко, Апостроф





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