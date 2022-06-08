Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине

Сейчас священнослужитель с женой «находятся в изгнании», информирует ZN.ua.

Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
© Фото из открытых источников

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт уехал из РоSSии из-за требований властей публично поддержать войну в Украине, сообщила в Twitter журналистка и его невестка Авиталь Чижик-Гольдшмидт.

«Наконец-то могу поделиться, что на моих родственников, главного раввина Москвы Пинхас Гольдшмидт и ребецин Дару Гольдшмидт, власть оказывала давление с целью публичной поддержки «спецоперации» в Украине, и они отказали», - написала она.

По ее словам, сначала священнослужитель вместе с супругой Дарой Гольдшмидт отправились в Восточную Европу, в частности в Венгрию, чтобы собрать средства на помощь беженцам, позже семья полетела в Израиль, так как отца раввина госпитализировали в Иерусалиме.

Издание «Медиазона» отмечает, что Гольдшмидт уехал из РоSSии в начале мая, а на посту главного раввина Москвы его заменил Давид Юшуваев. При этом с помощью главных раввинов Израиля роSSийские раввины вновь избрали Гольдшмидта на пост, который он занимал более 30 лет.

Чижик-Гольдшмидт добавила, что с момента отказа от публичной поддержки «спецоперации» священнослужитель с женой «находятся в изгнании из сообщества, в котором они любили, строили и воспитывали своих детей более 33 лет».


Ирина Знась, ZN.ua





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