Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт уехал из РоSSии из-за требований властей публично поддержать войну в Украине, сообщила в Twitter журналистка и его невестка Авиталь Чижик-Гольдшмидт.

«Наконец-то могу поделиться, что на моих родственников, главного раввина Москвы Пинхас Гольдшмидт и ребецин Дару Гольдшмидт, власть оказывала давление с целью публичной поддержки «спецоперации» в Украине, и они отказали», - написала она.

По ее словам, сначала священнослужитель вместе с супругой Дарой Гольдшмидт отправились в Восточную Европу, в частности в Венгрию, чтобы собрать средства на помощь беженцам, позже семья полетела в Израиль, так как отца раввина госпитализировали в Иерусалиме.

Издание « Медиазона » отмечает, что Гольдшмидт уехал из РоSSии в начале мая, а на посту главного раввина Москвы его заменил Давид Юшуваев. При этом с помощью главных раввинов Израиля роSSийские раввины вновь избрали Гольдшмидта на пост, который он занимал более 30 лет.

Чижик-Гольдшмидт добавила, что с момента отказа от публичной поддержки «спецоперации» священнослужитель с женой «находятся в изгнании из сообщества, в котором они любили, строили и воспитывали своих детей более 33 лет».