Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Сейчас священнослужитель с женой «находятся в изгнании», информирует
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт уехал из РоSSии из-за требований властей публично поддержать войну в Украине, сообщила в Twitter журналистка и его невестка Авиталь Чижик-Гольдшмидт.
«Наконец-то могу поделиться, что на моих родственников, главного раввина Москвы Пинхас Гольдшмидт и ребецин Дару Гольдшмидт, власть оказывала давление с целью публичной поддержки «спецоперации» в Украине, и они отказали», -
По ее словам, сначала священнослужитель вместе с супругой Дарой Гольдшмидт отправились в Восточную Европу, в частности в Венгрию, чтобы собрать средства на помощь беженцам, позже семья полетела в Израиль, так как отца раввина госпитализировали в Иерусалиме.
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Чижик-Гольдшмидт добавила, что с момента отказа от публичной поддержки «спецоперации» священнослужитель с женой «находятся в изгнании из сообщества, в котором они любили, строили и воспитывали своих детей более 33 лет».