Російські ракетоносії покинули Чорне море, щоб поповнити боєкомплекти – Гуменюк

Кораблі загарбників можуть знову вийти на бойове чергування впродовж кількох годин, інформує ZN.ua.

Російські ракетоносії покинули Чорне море, щоб поповнити боєкомплекти – Гуменюк
© Міністерство оборони РФ

Наразі Росія завела свої ракетоносії в пункти базування, повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини" керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк

За її словами такі дії були передбачуваними, оскільки напередодні ці кораблі майже повністю відстріляли свій боєзапас: «Вочевидь, вони переспоряджаються. Нагадаю, на початок атаки в них був запас 24 ракети, 20 вони випустили».

Відтак, зазначила вона, розслаблятися зарано - перебування ворожого флоту в пункті базування не зменшує рівень загрози. Ракетоносії загарбників можуть повернутися на бойове чергування протягом 2-3 годин.


Ірина Знась, ZN.ua





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