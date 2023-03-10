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2023-03-10
Російські ракетоносії покинули Чорне море, щоб поповнити боєкомплекти – Гуменюк
Кораблі загарбників можуть знову вийти на бойове чергування впродовж кількох годин, інформує
© Міністерство оборони РФ
Наразі Росія завела свої ракетоносії в пункти базування, повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини" керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк
За її словами такі дії були передбачуваними, оскільки напередодні ці кораблі майже повністю відстріляли свій боєзапас: «Вочевидь, вони переспоряджаються. Нагадаю, на початок атаки в них був запас 24 ракети, 20 вони випустили».
Відтак, зазначила вона, розслаблятися зарано - перебування ворожого флоту в пункті базування не зменшує рівень загрози. Ракетоносії загарбників можуть повернутися на бойове чергування протягом 2-3 годин.
Ірина Знась, ZN.ua