На Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танку

Тварину врятував український військовий

На Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танку
© Naked Science

Російські окупанти викрали пітона у Куп'янську на Харківщині та покинули його в знищеному танку. Про це у інтерв'ю Суспільному розповів український військовий.

Відомо, що окупанти викрали змію з елітної лазні в Куп'янську під час окупації. Однак після контрнаступу українських сил на Харківщині у вересні росіяни покинули тварину помирати у знищеному ЗСУ танку.

"Я підбігаю, ловлю його як канат, і тягну за собою. Відбіг трохи, скрутив його в клубок, під курткою затиснув і побіг далі, бо танк почав вибухати. Добіг до розбитої хати, знайшов мішок і поклав його туди", - каже військовий ЗСУ Богдан, який врятував пітона.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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