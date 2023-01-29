На Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танку

Російські окупанти викрали пітона у Куп'янську на Харківщині та покинули його в знищеному танку. Про це у інтерв'ю Суспільному розповів український військовий.

Відомо, що окупанти викрали змію з елітної лазні в Куп'янську під час окупації. Однак після контрнаступу українських сил на Харківщині у вересні росіяни покинули тварину помирати у знищеному ЗСУ танку.