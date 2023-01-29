Новостей.COM ⇒
2023-01-29
На Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танку
Тварину врятував український військовий
© Naked Science
Російські окупанти викрали пітона у Куп'янську на Харківщині та покинули його в знищеному танку. Про це
Відомо, що окупанти викрали змію з елітної лазні в Куп'янську під час окупації. Однак після контрнаступу українських сил на Харківщині у вересні росіяни покинули тварину помирати у знищеному ЗСУ танку.
"Я підбігаю, ловлю його як канат, і тягну за собою. Відбіг трохи, скрутив його в клубок, під курткою затиснув і побіг далі, бо танк почав вибухати. Добіг до розбитої хати, знайшов мішок і поклав його туди", - каже військовий ЗСУ Богдан, який врятував пітона.
Віталій Кононученко, ZN.ua