65% українців, які покинули країну через війну, не планують повертатися найближчим часом — опитування ООН

Більшість біженців з України сподіваються повернутися додому якнайшвидше, але близько двох третин розраховують залишитися за кордоном, доки не вщухнуть бойові дії та не покращиться ситуація з безпекою. Респонденти також підкреслили спільну невпевненість щодо майбутнього, оскільки війна вплинула на їхню здатність формувати довгострокові плани. Про це свідчать результати опитування , яке провело Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Згідно з опитуванням, 65% українців наразі планують залишатися у країні, до якої виїхали на початку війни, 9% респондентів планують переїхати до іншої країни наступного місяця.

Безпека, родинні зв'язки та доступ до ринку праці є основними факторами, які впливають на рішення українців щодо переміщення.

Результати опитування також показали, що 16% респондентів планують повернутися до України протягом найближчих двох місяців, однак 15% планують залишитися в Україні лише тимчасово, щоб відвідати сім'ю, забрати необхідні речі або допомогти родичам евакуюватися. Серед респондентів, які заявили про бажання повернутися, 40 відсотків планували зробити це наступного місяця.

Проте плани українських біженців значно відрізняються залежно від регіону проживання, часу, що минув з моменту переїзду, а також країни, до якої вони виїхали.

Зокрема, зазначається, що серед біженців із Києва та районів на заході України спостерігається більш висока частка тих, хто планує повернутися, порівняно з українцями, які виїхали зі сходу та півночі країни.

Серед українців, які планують залишатися у країні, в якій перебувають на даний момент, більша за середню частка людей, які доглядають за дітьми чи літніми родичами, які виїхали разом з ними; тих, хто виїхав у перші дні вторгнення, а також тих, хто проживає у наданому житлі або винаймає житло самостійно.

Серед українських біженців, які планують змінити країну перебування більша частка українців, які виїхали нещодавно, а також тих, хто проживає у центрах розміщення біженців.

Згідно з опитуванням, найчастіше такі люди хочуть переїхати до Німеччини (33%), Чехії (7%) або Канади (5%).

Також зазначається, що 70% опитаних українців виїхали разом з кимось, найчастіше - близькими родичами. 82% респондентів були змушені залишити в Україні щонайменше одного близького члена родини. 77% опитаних заявили, що мають вищу або професійно-технічну освіту, а також досвід роботи.