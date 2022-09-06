Дружина Бориса Джонсона у шовковій сукні кольору фуксії ефектно покинула Даунінг-стріт

Британський політик Борис Джонсон офіційно залишив посаду прем'єр-міністра після того, як на його місце було обрано Ліз Трасс. На Даунінг-стріт відбулося офіційне прощання з експрем'єром, якого супроводжувала його молода дружина.

У шовковій сукні кольору фуксії: дружина Бориса Джонсона в ефектному образі покинула Даунінг-стріт

Залишав Даунінг-стріт – офіційну резиденцію прем'єр-міністра в Лондоні Борис Джонсон у класичному темно-сірому костюмі, білій сорочці та блакитній краватці у дрібний принт. Але вся увага була прикута до його красуні-дружини.

34-річна Керрі Джонсон, у дівочості Сімондс, одягла чарівне вбрання від лондонського бренду Harmur. Її вибір упав на сукню Ditsy Floral Fuschia кольору фуксії вартістю 195 фунтів стерлінгів (приблизно 8,3 тисячі гривень).

Шовкова сукня з кокетливою спинкою, манжетами, жатим широким поясом у милий квітковий принт ідеально підкреслила струнку фігуру дружини Бориса Джонсона та матусі двох маленьких дітей. Образ експерша леді Великобританії завершила нюдовими туфлями-човниками та трендовою золотою багатошаровою прикрасою та сережками. Вона розпустила своє довге волосся і нанесла макіяж з акцентом на губах.

У шовковій сукні кольору фуксії: дружина Бориса Джонсона в ефектному образі покинула Даунінг-стріт
Варто зазначити, стиль Кері Джонсон активно обговорюється у Мережі. Молода дружина експрем'єр-міністра обирає недорогі речі від вітчизняних брендів. На своє весілля вона взагалі взяла сукню на прокат, оскільки виступає за розумне споживання і піклується про екологію.
У шовковій сукні кольору фуксії: дружина Бориса Джонсона в ефектному образі покинула Даунінг-стріт
У своїй прощальній промові Борис Джонсон наполягав на тому, що Велика Британія має підтримувати Україну, яка бореться з російськими окупантами, попри всі економічні проблеми, з якими зіткнулася країна. Після цього експрем'єр-міністр взяв за руку свою кохану дружину та пішов.
У шовковій сукні кольору фуксії: дружина Бориса Джонсона в ефектному образі покинула Даунінг-стріт
Нагадаємо, дружина Бориса Джонсона у червоному купальнику з глибоким декольте захопила стрункістю.


Анастасия Березовская, Тудей





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