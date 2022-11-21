Нова Зеландія розширила санкції проти Росії та Білорусі. У списку — доньки Путіна, дружина та син Лукашенка

Нова Зеландія запровадила нові санкції щодо 22 російських та білоруських громадян і низки російських підприємств нафтогазового та сталеливарного сектору. Про це йдеться у заяві глави МЗС Нової Зеландії Нанаї Махути.

Фото: Глава МИД Новой Зеландии Нанае Махута

Санкції проти РФ та Білорусі

«Нова Зеландія вперше виступила проти можновладців та багатіїв Росії, запровадивши санкції проти політичної та економічної еліти у березні цього року, після чого у травні та вересні були введені подальші санкції», — пояснила Махута.

«Подальші санкції зараз спрямовані проти 22 членів еліти, які надають підтримку незаконному вторгненню в Україну і які були винагороджені за свою лояльність багатством і впливом.

Росія покладається на постійну підтримку тих, хто має владу та вплив, оскільки вона продовжує своє незаконне та невиправдане вторгнення в Україну", — підкреслила Махута.

Хто потрапив під санкції

Під санкції потрапили доньки Путіна — Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дружина та діти прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова (вже під санкціями), голова Центробанку Р Ф Ельв іра Набіулліна, а також дружина та син президента Білорусі Олександра Лукашенка (вже під санкціями).

«Також під санкції потрапили чотири юридичні особи, які мають економічне або стратегічне значення для Росії в нафтогазовій, сталеливарній та транспортній галузях, а також у системах радіолокаційного та електронного обладнання», — додали в уряді.

«Сьогоднішні санкції продовжують демонструвати наше чітке засудження загроз суверенітету України та людських жертв цієї незаконної війни, — зазначає Нанайя Махута.