Нова Зеландія розширила санкції проти Росії та Білорусі. У списку — доньки Путіна, дружина та син Лукашенка
Нова Зеландія запровадила нові санкції щодо 22 російських та білоруських громадян і низки російських підприємств нафтогазового та сталеливарного сектору. Про це йдеться у заяві глави МЗС Нової Зеландії Нанаї Махути.
Санкції проти РФ та Білорусі
«Нова Зеландія вперше виступила проти можновладців та багатіїв Росії, запровадивши санкції проти політичної та економічної еліти у березні цього року, після чого у травні та вересні були введені подальші санкції», — пояснила Махута.
«Подальші санкції зараз спрямовані проти 22 членів еліти, які надають підтримку незаконному вторгненню в Україну і які були винагороджені за свою лояльність багатством і впливом.
Росія покладається на постійну підтримку тих, хто має владу та вплив, оскільки вона продовжує своє незаконне та невиправдане вторгнення в Україну", — підкреслила Махута.
Хто потрапив під санкції
Під санкції потрапили доньки Путіна — Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дружина та діти прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова (вже під санкціями), голова
«Також під санкції потрапили чотири юридичні особи, які мають економічне або стратегічне значення для Росії в нафтогазовій, сталеливарній та транспортній галузях, а також у системах радіолокаційного та електронного обладнання», — додали в уряді.
«Сьогоднішні санкції продовжують демонструвати наше чітке засудження загроз суверенітету України та людських жертв цієї незаконної війни, — зазначає Нанайя Махута.