Вдвічі більше допомоги, аніж від Бориса Джонсона: що пообіцяв Україні новий прем'єр-міністр Великобританії

Ріші Сунак автоматично стане новим прем'єр-міністром Великобрітанії після того, як останній кандидат на посаду Пенні Мордонт відмовилася від участі у виборах лідера Консервативної партії.

Відзначимо, що Сунак обіцяє зберегти зовнішньополітичний курс експрем’єра Бориса Джонсона та збільшити допомогу Україні у протидії російському вторгненню.

24 жовтня Ріші Сунак схвально відгукнувся про зусилля Джонсона, які той доклав для виходу Великої Британії з Європейського Союзу, а також за розгортання кампанії з вакцинації населення проти COVID-19.

"Він провів нашу країну через одні з найскладніших випробувань, з якими ми колись стикалися, а потім взявся за путіна та його варварську війну в Україні. Ми завжди будемо вдячні йому за це. Хоча він вирішив більше не балотуватися на посаду прем’єр-міністра, я щиро сподіваюся, що він продовжуватиме робити внесок у суспільне життя вдома та за кордоном", — підкреслив політик у своєму Twitter .

Окрім того, Сунак обіцяв подвоїти підтримку України, коли змагався за прем’єрське крісло із тодішньою міністеркою закордонних справ Ліз Трасс. Сунак пообіцяв президенту Володимиру Зеленському та українцям надавати подальшу підтримку у боротьбі проти російської агресії.

"Якщо я стану прем’єр-міністром, я подвою наші зусилля та зміцню нашу політику тотальної підтримки України, яку так вміло проводить Борис", — наголошував британський політик.

Сам колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у неділю оголосив про відмову брати участь у нових виборах лідера Консервативної партії.