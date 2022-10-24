Вдвічі більше допомоги, аніж від Бориса Джонсона: що пообіцяв Україні новий прем'єр-міністр Великобританії

Вдвічі більше допомоги, аніж від Бориса Джонсона: що пообіцяв Україні новий прем'єр-міністр Великобританії

Ріші Сунак автоматично стане новим прем'єр-міністром Великобрітанії після того, як останній кандидат на посаду Пенні Мордонт відмовилася від участі у виборах лідера Консервативної партії.

Відзначимо, що Сунак обіцяє зберегти зовнішньополітичний курс експрем’єра Бориса Джонсона та збільшити допомогу Україні у протидії російському вторгненню.

24 жовтня Ріші Сунак схвально відгукнувся про зусилля Джонсона, які той доклав для виходу Великої Британії з Європейського Союзу, а також за розгортання кампанії з вакцинації населення проти COVID-19.

"Він провів нашу країну через одні з найскладніших випробувань, з якими ми колись стикалися, а потім взявся за путіна та його варварську війну в Україні. Ми завжди будемо вдячні йому за це. Хоча він вирішив більше не балотуватися на посаду прем’єр-міністра, я щиро сподіваюся, що він продовжуватиме робити внесок у суспільне життя вдома та за кордоном", — підкреслив політик у своєму Twitter.

Окрім того, Сунак обіцяв подвоїти підтримку України, коли змагався за прем’єрське крісло із тодішньою міністеркою закордонних справ Ліз Трасс. Сунак пообіцяв президенту Володимиру Зеленському та українцям надавати подальшу підтримку у боротьбі проти російської агресії.

"Якщо я стану прем’єр-міністром, я подвою наші зусилля та зміцню нашу політику тотальної підтримки України, яку так вміло проводить Борис", — наголошував британський політик.

Сам колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у неділю оголосив про відмову брати участь у нових виборах лідера Консервативної партії.


Алексей Ионов, politeka.net





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