Дружина Джо Байдена розкритикувала ідею тестувати розумові здібності політиків, старших за 75 років

Джилл Байден заявила, що підтримає свого 80-річного чоловіка, якщо він вирішить балотуватися в президенти у 2024 році, інформує ZN.ua.

Дружина Джо Байдена розкритикувала ідею тестувати розумові здібності політиків, старших за 75 років
© Перша леді США / Twitter

Перша леді США Джилл Байден впевнена, що вік її чоловіка жодним чином не впливає на його розумові здібності та якість виконання роботи, повідомляє CNN. Вона розкритикувала ідею проводити тести на розумові здібності для політиків, старших за 75 років, яку запропонувала кандидат в президенти від Республіканської партії Ніккі Хейлі.

«Смішно. Ми ніколи б навіть не обговорювали щось подібне», - відповіла перша леді на питання «чи розглядав би її чоловік, якому на момент інавгурації у разі переобрання у 2024 році було б 82 роки, пройти такий тест».

Дружина президента також звернула увагу на робочий графік Байдена як на свідчення його витривалості, зокрема те, що він зміг нещодавно здійснити робочий візит в Україну.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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