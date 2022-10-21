Воллес не буде боротися за посаду прем’єра Британії та "схиляється" до кандидатури Джонсона – Sky News

Голова Міноборони став другою людиною з кабінету міністрів, який публічно підтримав Джонсона, інформує ZN.ua.

Воллес не буде боротися за посаду прем’єра Британії та
© depositphotos / Ale_Mi

Очільник Міністерства оборони Великої Британії повідомив, що не буде змагатися за пост прем’єр-міністра, натомість підтримає у перегонах Бориса Джонсона. Про це пише видання Sky News.

Воллес не був одностайно рішучим у своїй підтримці, але сказав, що буде «схилятися» до кандидатури колишнього прем’єра.

"На цей момент, я б схилявся до Бориса Джонсона", - наголосив міністр, водночас уточнивши, що до Джонсона ще є питання, маючи на увазі парламентські розслідування щодо його поведінки.

Також Воллес підкреслив, що партія "має зосередитися" на тому, хто принесе єдність, і хто зможе стати переможцем на наступних виборах.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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