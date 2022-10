Українська влада мемом натякнула на підтримку Джонсона і викликала критику у Британії – Newsweek

В офіційному Twitter-акаунті України поширили мем, який натякає на підтримку Бориса Джонсона у майбутніх виборах на пост прем’єр-міністра Великої Британії після відставки Ліз Трасс. Через це українську сторону розкритикували, пише видання Newsweek , інформує ZN.ua .

В офіційному акаунті України у Twitter , який, за даними видання AIN.ua , веде Офіс президента, 20 жовтня зробили публікацію, яка недвозначно вказує на симпатії до Бориса Джонсона. Там опублікували мем, на якому зображено зірку британського комедійно-драматичного серіалу «Краще подзвоні Солу» Боб Оденкерек. На картинці він одягає маску Джонсона, а поруч шрифтом як на постері серіалу написано «Краще подзвоніть Борису».

Джонсон, як уже повідомлялося, імовірно знову претендуватиме на пост прем’єра, який обіймав ще два місяці тому, адже має високий рівень підтримки серед членів правлячої у Великій Британії Консервативної партії. Будучи на посаді, він дуже активно підтримував Україну і тричі з початку російського вторгнення відвідав Київ та зав’язав теплі стосунки з президентом Зеленським.

Проте, ще до своєї відставки у липні Джонсон заявляв, що Британія надалі підтримуватиме Україну, незалежно від того, кого оберуть на його пост, адже цю позицію поділяє вся правляча Консервативна партія. І справді підтримку Україні висловлювали і конкуренти Трасс на виборах Ріші Сунак та Пеппі Мордоунт.

Саме тому мем про Джонсона викликав шквал критики, мовляв, не варто українцям втручатися у внутрішню політику союзника.

«Чи не думали ви про те, щоб не коментувати політичні процеси в інших країнах – щоб не відчужувати свою широку базу підтримки, і тому що ви просто не розумієте, що там відбувається?» – написав у Твіттері Стів Перс, професор права з Університету Ессекса.

«Абсолютно ганебно, – написав у Twitter ірландський журналіст Ендрю Квінн. – Справжній ляпас для всіх людей у ??Великій Британії, які підтримали Україну та прийняли українських біженців у свої домівки. Такий необачний твіт. Огидно».

«Це неймовірно образливо», – написала в Твіттері Нісрін Алван, доцент-професор громадської охорони здоров’я Саутгемптонського університету.

«Британський народ у переважній більшості підтримує українців у їхній боротьбі за самовизначення проти цього сучасного нацизму. Британський народ також надзвичайно ненавидить Бориса Джонсона. Він корумпований. Він корисливий. Він британський Трамп. Будь ласка, припиніть зневажати його», – написав подкастер і блогер Джеймс Дарт у Twitter .

Додамо, що нові вибори британського прем'єра відбудуться наступного тижня, а переможця оголосять до 31 жовтня.