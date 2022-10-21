Українська влада мемом натякнула на підтримку Джонсона і викликала критику у Британії – Newsweek

Недоречний жарт міг образити конкурентів Джонсона.

Українська влада мемом натякнула на підтримку Джонсона і викликала критику у Британії – Newsweek
© Офіс президента

В офіційному Twitter-акаунті України поширили мем, який натякає на підтримку Бориса Джонсона у майбутніх виборах на пост прем’єр-міністра Великої Британії після відставки Ліз Трасс. Через це українську сторону розкритикували, пише видання Newsweek, інформує ZN.ua.

В офіційному акаунті України у Twitter, який, за даними видання AIN.ua, веде Офіс президента, 20 жовтня зробили публікацію, яка недвозначно вказує на симпатії до Бориса Джонсона. Там опублікували мем, на якому зображено зірку британського комедійно-драматичного серіалу «Краще подзвоні Солу» Боб Оденкерек. На картинці він одягає маску Джонсона, а поруч шрифтом як на постері серіалу написано «Краще подзвоніть Борису».

pic.twitter.com/iFhydXJZfg

— Ukraine / Україна (@Ukraine) October 20, 2022

Джонсон, як уже повідомлялося, імовірно знову претендуватиме на пост прем’єра, який обіймав ще два місяці тому, адже має високий рівень підтримки серед членів правлячої у Великій Британії Консервативної партії. Будучи на посаді, він дуже активно підтримував Україну і тричі з початку російського вторгнення відвідав Київ та зав’язав теплі стосунки з президентом Зеленським.

Проте, ще до своєї відставки у липні Джонсон заявляв, що Британія надалі підтримуватиме Україну, незалежно від того, кого оберуть на його пост, адже цю позицію поділяє вся правляча Консервативна партія. І справді підтримку Україні висловлювали і конкуренти Трасс на виборах Ріші Сунак та Пеппі Мордоунт.

Саме тому мем про Джонсона викликав шквал критики, мовляв, не варто українцям втручатися у внутрішню політику союзника.

«Чи не думали ви про те, щоб не коментувати політичні процеси в інших країнах – щоб не відчужувати свою широку базу підтримки, і тому що ви просто не розумієте, що там відбувається?» – написав у Твіттері Стів Перс, професор права з Університету Ессекса.

Have you considered not commenting on other countries' political processes - with a view to not alienating your broad base of support, and because you simply don't understand what's going on there?

— Steve Peers (@StevePeers) October 20, 2022

«Абсолютно ганебно, – написав у Twitter ірландський журналіст Ендрю Квінн. – Справжній ляпас для всіх людей у ??Великій Британії, які підтримали Україну та прийняли українських біженців у свої домівки. Такий необачний твіт. Огидно».

Absolutely disgraceful. A real slap in the face to all of the people in the UK who have supported Ukraine and welcomed Ukrainian refugees into their homes. Such an ill advised Tweet. Disgusting.

— Andrew Quinn (@AndrewEQuinn) October 20, 2022

«Це неймовірно образливо», – написала в Твіттері Нісрін Алван, доцент-професор громадської охорони здоров’я Саутгемптонського університету.

Absolutely disgraceful. A real slap in the face to all of the people in the UK who have supported Ukraine and welcomed Ukrainian refugees into their homes. Such an ill advised Tweet. Disgusting.

— Andrew Quinn (@AndrewEQuinn) October 20, 2022

«Британський народ у переважній більшості підтримує українців у їхній боротьбі за самовизначення проти цього сучасного нацизму. Британський народ також надзвичайно ненавидить Бориса Джонсона. Він корумпований. Він корисливий. Він британський Трамп. Будь ласка, припиніть зневажати його», – написав подкастер і блогер Джеймс Дарт у Twitter.

Absolutely disgraceful. A real slap in the face to all of the people in the UK who have supported Ukraine and welcomed Ukrainian refugees into their homes. Such an ill advised Tweet. Disgusting.

— Andrew Quinn (@AndrewEQuinn) October 20, 2022

Додамо, що нові вибори британського прем'єра відбудуться наступного тижня, а переможця оголосять до 31 жовтня.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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