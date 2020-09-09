?Лукашенко пообещал "удивить" неопубликованной частью разговора "Ника и Майка" о Навальном

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал удивить неопубликованной частью разговора "Ника и Майка" об отравлении роSSийского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, принимавший участие в интервью с Лукашенко.

Президент Беларуси настаивает на подлинности записи. При этом, по мнению белорусских спецслужб, в "перехваченном" разговоре участвуют "не поляк и американец, а, как считают специалисты, по акценту - это американцы".

"Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. "Все, говорит, надо мной начали смеяться, но я вам скажу так: напрасно вы надо мной посмеялись, это очень серьёзная история, и это не мы придумали. Мы развернули станцию в Гродно (станция радиоэлектронной разведки, - ред.), она у нас снабжена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди. Мы её перехватили. Это только кусочек этой плёнки. У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать?... Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки ещё впереди", - рассказал Бабаян, цитируя Лукашенко.

Напомним, 3 сентября президент Беларуси рассказал роSSийскому премьер-министру Михаилу Мишустину о перехвате белорусской разведкой "интересного разговора" между Варшавой и Берлином, якобы доказывающего, что информация об отравлении роSSийского оппозиционного политика Навального боевым веществом класса "Новичок" не соответствует действительности.

На записи - голоса двух людей, один из которых - "Ник" из Берлина, другой - "Майк" из Варшавы.