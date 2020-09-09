Лукашенко пообещал "удивить" неопубликованной частью разговора "Ника и Майка" о Навальном

Президент Беларуси настаивает, что запись подлинная.

?Лукашенко пообещал "удивить" неопубликованной частью разговора "Ника и Майка" о Навальном
Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал удивить неопубликованной частью разговора "Ника и Майка" об отравлении роSSийского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, принимавший участие в интервью с Лукашенко.

Президент Беларуси настаивает на подлинности записи. При этом, по мнению белорусских спецслужб, в "перехваченном" разговоре участвуют "не поляк и американец, а, как считают специалисты, по акценту - это американцы".

"Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. "Все, говорит, надо мной начали смеяться, но я вам скажу так: напрасно вы надо мной посмеялись, это очень серьёзная история, и это не мы придумали. Мы развернули станцию в Гродно (станция радиоэлектронной разведки, - ред.), она у нас снабжена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди. Мы её перехватили. Это только кусочек этой плёнки. У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать?... Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки ещё впереди", - рассказал Бабаян, цитируя Лукашенко.

Напомним, 3 сентября президент Беларуси рассказал роSSийскому премьер-министру Михаилу Мишустину о перехвате белорусской разведкой "интересного разговора" между Варшавой и Берлином, якобы доказывающего, что информация об отравлении роSSийского оппозиционного политика Навального боевым веществом класса "Новичок" не соответствует действительности.

На записи - голоса двух людей, один из которых - "Ник" из Берлина, другой - "Майк" из Варшавы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
Владельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животныхВладельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животных
Украинский художник изобразил поцелуй Зеленского и ПорошенкоУкраинский художник изобразил поцелуй Зеленского и Порошенко
Владимир Зеленский раскритиковал аэропорт в ПолтавеВладимир Зеленский раскритиковал аэропорт в Полтаве
Минцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборамМинцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборам
Блок рекламы


Похожие новости
Лукашенко объяснил задержание КолесниковойЛукашенко объяснил задержание Колесниковой
Лукашенко собрал на интервью роSSийские прокремлевские СМИЛукашенко собрал на интервью роSSийские прокремлевские СМИ
Александр Лукашенко ввел в Минск войскаАлександр Лукашенко ввел в Минск войска
Белорусские СМИ обнародовали "перехваченный" Минском "разговор Варшавы и Берлина" о НавальномБелорусские СМИ обнародовали "перехваченный" Минском "разговор Варшавы и Берлина" о Навальном
Александр Лукашенко хотел объединить Украину и Беларусь - ТускАлександр Лукашенко хотел объединить Украину и Беларусь - Туск
Сын Александра Лукашенко угрожал стюардессеСын Александра Лукашенко угрожал стюардессе
“То что было в Украине, - цветочки“: Лукашенко высказался о кровавых протестах в Беларуси“То что было в Украине, - цветочки“: Лукашенко высказался о кровавых протестах в Беларуси
Владимир Зеленский пообещал построить в каждой школе бассейнВладимир Зеленский пообещал построить в каждой школе бассейн
Аваков пообещал продемонстрировать новые доводы в защиту нацгвардейца МаркиваАваков пообещал продемонстрировать новые доводы в защиту нацгвардейца Маркива
Лукашенко после стремительной девальвации заявил, что в стране "плавающий курс"Лукашенко после стремительной девальвации заявил, что в стране "плавающий курс"
Последние новости
Подгружаем последние новости