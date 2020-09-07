Коронавирус обнаружен у депутата Киевсовета Михаила Будилова
Депутат Киевсовета Михаил Будилов (фракция ВО “Свобода”, на фото) заразился коронавирусом. На время лечения депутат ушел на самоизоляцию. Это третий достоверно известный случай заболевания COVID-19 среди членов Киевсовета.
О положительном тесте на COVID-19
“Друзья, пришли результаты тестирования на COVID-19. Тест положительный. Чувствую себя хорошо, повышенной температуры нет. Вдруг почувствовал, что не отличаю вкусов и запахов и сразу сдал тест”, – запостил депутат в своем аккаунте на Facebook (FB).
Михаил Будилов пишет, что хоть он и пытался регулярно дезинфицировать руки, используя индивидуальные средства защиты – ухудшение эпидемиологической ситуации в стране сказалось и на нем.
“Сразу сообщил семейному врачу, передал всю информацию. Пока буду работать дистанционно”, – сообщил Будилов.
Михаил Будилов – третий депутат Киевсовета, о котором стало известно, что у него обнаружен коронавирус. Сначала диагноз подтвердился у депутата Александра Бродского, затем о болезни сообщил Константин Яловой (оба из фракции “Единство”).
За минувшие сутки (6 сентября 2020 года) в столице обнаружили еще 244 больных. Два человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 242 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 15 тыс. 276 человек.
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Фото: FB