Коронавирус обнаружен у депутата Киевсовета Михаила Будилова

Депутат Киевсовета Михаил Будилов (фракция ВО “Свобода”, на фото) заразился коронавирусом. На время лечения депутат ушел на самоизоляцию. Это третий достоверно известный случай заболевания COVID-19 среди членов Киевсовета.

О положительном тесте на COVID-19 Михаила Будилова KV стало известно из сообщения самого депутата.

“Друзья, пришли результаты тестирования на COVID-19. Тест положительный. Чувствую себя хорошо, повышенной температуры нет. Вдруг почувствовал, что не отличаю вкусов и запахов и сразу сдал тест”, – запостил депутат в своем аккаунте на Facebook (FB).

Михаил Будилов пишет, что хоть он и пытался регулярно дезинфицировать руки, используя индивидуальные средства защиты – ухудшение эпидемиологической ситуации в стране сказалось и на нем.

“Сразу сообщил семейному врачу, передал всю информацию. Пока буду работать дистанционно”, – сообщил Будилов.

Михаил Будилов – третий депутат Киевсовета, о котором стало известно, что у него обнаружен коронавирус. Сначала диагноз подтвердился у депутата Александра Бродского, затем о болезни сообщил Константин Яловой (оба из фракции “Единство”).

За минувшие сутки (6 сентября 2020 года) в столице обнаружили еще 244 больных. Два человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 242 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 15 тыс. 276 человек.

Как информировала KV , лечение больного коронавирусом в больнице обходится от 9 до 27 тысяч гривен, в зависимости от тяжести заболевания. Деньги медучреждениям перечисляет Национальная служба здоровья Украины в соответствии с подписанными соглашениями.