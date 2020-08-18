Парламент Литвы отказался признать Лукашенко президентом Беларуси

Сейм Литвы на внеочередной сессии принял резолюцию, в которой призывает не признавать результаты выборов президента Беларуси и ввести санкции в отношении должностных лиц этой страны.

Об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Сегодня парламент единогласно принял резолюцию об отказе признать результаты выборов в Беларуси и А. Лукашенко законным президентом, призвал к свободным и демократическим выборам и введению санкций против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и немыслимые жестокости", - написал Линкявичюс в Twitter .

Today, ??Parliament unanimously passed a resolution refusing to recognize results of the elections in #Belarus & A. Lukashenka as a legitimate President, calling for free & democratic elections & to sanction those responsible for electoral forgery & inconceivable brutalities. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 18, 2020

Согласно резолюции, санкции предусматривают запрет на въезд и замораживание средств.

Депутаты призвали прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов, отпустить всех задержанных представителей оппозиции и гражданского общества, обеспечить реализацию прав и свобод в Беларуси, передает Delfi.

"Мы поддерживаем выбор белорусского народа, не признаем результаты выборов 9 августа, мы не считаем Александра Лукашенко законным руководителем Республики Беларусь , мы требуем новых, прозрачных, соответствующих демократическим процедурам парламентских и президентских выборов, мы предлагаем инициировать посредническую миссию, мы призываем ввести персональные санкции в отношении всех, кто фальсифицировал эти выборы, и всех, кто несет ответственность за нарушение прав человека", - заявил депутат Жигимантас Павиленис, представляя резолюцию.

Также в резолюции предлагается выделить помощь неправительственным организациям Беларуси, созвать чрезвычайное заседание лидеров ЕС для обсуждения ситуации в Беларуси, включая вопросы об эмбарго электроэнергии с БелАЭС.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная конкурентка Светлана Тихановская - 10,1%. С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Три человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 были задержаны.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что страна не признает результатов президентских выборов в Республике Беларусь . С аналогичным заявлением выступили депутаты Европарламента и назвали Лукашенко персоной нон грата.

Ранее сообщалось, что Канада не признает официальных результатов президентских выборов в Беларуси и призывает провести новые.