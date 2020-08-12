В Киеве во время получения 1 млн гривень взятки задержан организатор схемы хищения зерна из Госрезерва

За эти деньги злоумышленник предоставил предпринимателю поддельные документы о получении на хранение госпредприятия 1300 тонн пшеницы, которая до склада так и не дошла.

В Киеве во время получения 1 млн гривень взятки задержан организатор схемы хищения зерна из Госрезерва
Фото: npu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали советника директора одного из предприятий Государственного агентства резерва Украины при получении 1 млн гривень неправомерной выгоды.

Об этом сообщается

на сайте Нацполиции.

Установлено, что подозреваемый, используя поддельные документы, создал преступную схему завладения имуществом Госрезерва третьими лицами. За 1 млн гривень злоумышленник предоставил частному предпринимателю поддельные документы о получении на хранение госпредприятия 1300 тонн пшеницы. При этом пшеница на склад так и не поступила.

"В дальнейшем частный предприниматель мог обратиться с полученными поддельными документами в Госрезерв и получить якобы переданное ним на хранение зерно. Таким образом, злоумышленник должен был предоставить возможность завладеть сельхозпродукцией, принадлежащей государству и сохраняющейся на этом государственном предприятии, на общую сумму около 8 миллионов гривень", - отметили в полиции.

Фото: Нацполиция

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в начале июня стало известно, что со складов Госрезерва в Тернопольской области

исчезло 2700 вагонов зерна.

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