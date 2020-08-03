Экс-кандидат в президенты Беларуси Цепкало уехал из РоSSии в Украину

Ранее Цепкало покинул Беларусь и уехал в Москву вместе с детьми из-за опасений быть задержанным.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Цепкало уехал из РоSSии в Украину
Фото: Радіо Свобода

Бывший претендент на пост президента Беларуси, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало покинул РоSSию.

Об этом агентству "Интерфакс" сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан.

"Валерий Цепкало уже находится в Киеве", - сказал он.

14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты из-за недостатка достоверных подписей за его выдвижение. 16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты. Верховный суд жалобу отклонил.

Также 14 июля Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала в регистрации кандидатом в президенты главному сопернику действующего президента - Виктору Бабарико. Официальная причина заключается в несоответствии декларации об имуществе и участии иностранной организации в его предвыборной кампании.

При этом были зарегистрированы кандидатами пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутатка Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и жена задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.

В Минске и других белорусских городах прошли стихийные акции в поддержку претендентов на пост президента, которых Центризбирком не зарегистрировал кандидатами.

24 июля стало известно, что Цепкало покинул Беларусь и вместе с детьми уехал в Москву, опасаясь задержания. В то же время жена Цепкало осталась в Беларуси и участвует в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.

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