Экс-кандидат в президенты Беларуси Цепкало уехал из РоSSии в Украину
Ранее Цепкало покинул Беларусь и уехал в Москву вместе с детьми из-за опасений быть задержанным.
Бывший претендент на пост президента Беларуси, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало покинул РоSSию.
Об этом агентству "Интерфакс" сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан.
"Валерий Цепкало уже находится в Киеве", - сказал он.
14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты из-за недостатка достоверных подписей за его выдвижение. 16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты. Верховный суд жалобу отклонил.
Также 14 июля Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала в регистрации кандидатом в президенты главному сопернику действующего президента - Виктору Бабарико. Официальная причина заключается в несоответствии декларации об имуществе и участии иностранной организации в его предвыборной кампании.
При этом были зарегистрированы кандидатами пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутатка Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и жена задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.
В Минске и других белорусских городах прошли стихийные акции в поддержку претендентов на пост президента, которых Центризбирком не зарегистрировал кандидатами.
24 июля стало известно, что Цепкало покинул Беларусь и вместе с детьми уехал в Москву, опасаясь задержания. В то же время жена Цепкало осталась в Беларуси и участвует в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.