Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід підозрюваного у справі Шеремета Антоненка

До Печерського суду також скеровано запит про кількість томів кримінального провадження.

Київський апеляційний суд залишив чинним арешт музиканта Андрія Антоненка, підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Головуючий суддя на початку засідання повідомив, що суд відправив запит у Печерський райсуд із проханням з'ясувати кількість томів кримінального провадження - у п'ятницю в апеляційний суд із суду першої інстанції було відправлено ще один том, пише "Укрінформ".

Під час засідання декілька осіб висловили готовність узяти Антоненка на поруки.

Нагадаємо, 9 липня Київський апеляційний суд переніс на 13 липня розгляд апеляційної скарги захисту Антоненка на обрання йому запобіжного заходу у зв'язку з необхідністю направити запит до Печерського суду про наявність чи відсутність одного з томів кримінальної справи.

Антоненко разом з лікаркою і волонтеркою Юлією Кузьменко і медсестрою одного з парашутно-десантних батальйонів Яною Дугарь - підозрювані у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

2 липня в Національній поліції повідомляли, що справа Шеремета готова до передачі в суд. Термін передачі залежить від підозрюваних і їхнього захисту.