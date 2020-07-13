Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід підозрюваного у справі Шеремета Антоненка

До Печерського суду також скеровано запит про кількість томів кримінального провадження.

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід підозрюваного у справі Шеремета Антоненка
Фото: Макс Левин

Київський апеляційний суд залишив чинним арешт музиканта Андрія Антоненка, підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Головуючий суддя на початку засідання повідомив, що суд відправив запит у Печерський райсуд із проханням з'ясувати кількість томів кримінального провадження - у п'ятницю в апеляційний суд із суду першої інстанції було відправлено ще один том, пише "Укрінформ".

Під час засідання декілька осіб висловили готовність узяти Антоненка на поруки.

Нагадаємо, 9 липня Київський апеляційний суд переніс на 13 липня розгляд апеляційної скарги захисту Антоненка на обрання йому запобіжного заходу у зв'язку з необхідністю направити запит до Печерського суду про наявність чи відсутність одного з томів кримінальної справи.

Антоненко разом з лікаркою і волонтеркою Юлією Кузьменко і медсестрою одного з парашутно-десантних батальйонів Яною Дугарь - підозрювані у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

2 липня в Національній поліції повідомляли, що справа Шеремета готова до передачі в суд. Термін передачі залежить від підозрюваних і їхнього захисту.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
У Києві поліція затримала двох громадян РФ, які планували скоєння тяжких злочинівУ Києві поліція затримала двох громадян РФ, які планували скоєння тяжких злочинів
Зеленський зізнався у порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"Зеленський зізнався у порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"
Твердження про блокування Угорщиною співробітництва України з НАТО Кулеба назвав "великим перебільшенням"Твердження про блокування Угорщиною співробітництва України з НАТО Кулеба назвав "великим перебільшенням"
На Луганщині правоохоронці запобігли вчиненню диверсії на об’єкті підвищеної хімічної небезпекиНа Луганщині правоохоронці запобігли вчиненню диверсії на об’єкті підвищеної хімічної небезпеки
У Станиці Луганській п'яний місцевий житель зруйнував знак "Україна"У Станиці Луганській п'яний місцевий житель зруйнував знак "Україна"
Блок рекламы


Похожие новости
Папа Римський відреагував на зміну статусу собору Святої СофіїПапа Римський відреагував на зміну статусу собору Святої Софії
Ердоган заявив, що думка інших країн не повпливає на рішення щодо зміни статусу собору Святої СофіїЕрдоган заявив, що думка інших країн не повпливає на рішення щодо зміни статусу собору Святої Софії
В окупованому Армянську відбулося попереднє слухання по "справі Джемілєва"В окупованому Армянську відбулося попереднє слухання по "справі Джемілєва"
Резніков закликав Захід підтримати перегляд Мінських угодРезніков закликав Захід підтримати перегляд Мінських угод
Підозрюваного у вимаганні $250 тис. підполковника СБУ взято під варту з альтернативою 10 млн гривень заставиПідозрюваного у вимаганні $250 тис. підполковника СБУ взято під варту з альтернативою 10 млн гривень застави
В Киеве провели акцию "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых в убийстве ШереметаВ Киеве провели акцию "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета
Нацполиция: дело Шеремета готово к передаче в судНацполиция: дело Шеремета готово к передаче в суд
Арсен Аваков снял с себя ответственность за дело об убийстве ШереметаАрсен Аваков снял с себя ответственность за дело об убийстве Шеремета
Киевский апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии КузьменкоКиевский апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко
Сенцов обратился к Зеленскому с требованием справедливого расследования дела ШереметаСенцов обратился к Зеленскому с требованием справедливого расследования дела Шеремета
Последние новости
Подгружаем последние новости