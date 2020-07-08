Експрикордоннику оголосили підозру в незаконному пропуску Порошенка на Мальдіви

Слідство стверджує, що співробітник ДПСУ сприяв перетину кордону за межами пункту пропуску.

Експрикордоннику оголосили підозру в незаконному пропуску Порошенка на Мальдіви
Фото: gp.gov.ua

Колишньому керівнику військової частини Державної прикордонної служби України оголосили підозру в сприянні незаконному переправленню п'ятого президента України Петра Порошенка через держкордон.

За версією слідства, прикордонник у січні 2018 року надав незаконну вказівку підлеглим військовим на незаконний пропуск через кордон України, всупереч порядку, поза пунктом пропуску, Президента України та осіб, що його супроводжували, на відпочинок на Мальдіви. Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

"Наразі слідством також перевіряється причетність цього військовослужбовця та інших осіб з числа керівництва Державної прикордонної служби України і Управління державної охорони України до переправлення через державний кордон України колишніх високопосадовців без проходження належної процедури паспортного та митного контролю поза межами пункту пропуску", - додали в ОГП.

Санкція статті ч. 2 ст. 332 КК України, яку інкримінують підозрюваному, передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, що у лютому 2018 журналісти "Схем" опублікували розслідування про відпочинок на той момент чинного президента Петра Порошенко з родиною на Мальдівах. За їхніми даними, Порошенко вилетів з Києва 1 січня на літаку бізнес-класу Falcon 7X.

Сам Порошенко заявив, що літав у відпустку під своїм прізвищем та за власні кошти.



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