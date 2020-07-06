Дуда вирішив заборонити ЛГБТ-парам всиновлювати дітей

Президент Польщі перед другим туром виборів запропонував поправки у Конституцію.

Дуда вирішив заборонити ЛГБТ-парам всиновлювати дітей
Фото: EPA

Президент Польщі Анджей Дуда підписав проєкт поправки до Конституції, згідно з якою усиновлення дитини особою в одностатевих стосунках буде неможливим.

Сьогодні, 6 липня, законопроєкт скеровано до сейму, повідомляє пресслужба президента Польщі.

Для внесення змін до Основного закону необхідні голоси двох третин нижньої палати парламенту.

Президент Польщі заявив, що зміни до Конституції дозволять більшою мірою реалізувати "безпеку і турботу про добробут дітей".

Зауважимо, що з такою ініціативою Дуда виступив напередодні другого туру президентських виборів, який відбудеться 12 липня.

За результатами першого туру, який відбувся 28 червня, найбільшу кількість голосів набрали чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує правляча партія "Право і справедливість", і опозиційний кандидат від "Громадянської платформи", мер Варшави Рафал Тшасковський.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Возвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗВозвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗ
Секретарь горсовета Белой Церкви заболел COVID-19Секретарь горсовета Белой Церкви заболел COVID-19
На Донбассе ранение получил украинский военныйНа Донбассе ранение получил украинский военный
Владимир Зеленский раскритиковал одесскую власть из-за танкера "Делфи"Владимир Зеленский раскритиковал одесскую власть из-за танкера "Делфи"
В Николаевской области завершились пятидневные учения военной морской авиацииВ Николаевской области завершились пятидневные учения военной морской авиации
Блок рекламы


Похожие новости
Анджей Дуда и Рафал Тшасковский выходят во второй тур выборов президента Польши
Дуда и Трамп подписали декларацию о расширении военного сотрудничестваДуда и Трамп подписали декларацию о расширении военного сотрудничества
Дуда: санкции Запада против РоSSии должны продолжаться до полной деоккупации украинских территорийДуда: санкции Запада против РоSSии должны продолжаться до полной деоккупации украинских территорий
Дуда и Трамп подписали декларацию о расширении американского военного контингента в ПольшеДуда и Трамп подписали декларацию о расширении американского военного контингента в Польше
Дуда подчеркнул важность военного сотрудничества Польши с УкраинойДуда подчеркнул важность военного сотрудничества Польши с Украиной
В Киеве появятся улицы Амины Окуевой и Джохара ДудаеваВ Киеве появятся улицы Амины Окуевой и Джохара Дудаева
Дуда рассказал, что думает про мигрантов из УкраиныДуда рассказал, что думает про мигрантов из Украины
Дуда: дверь к членству в ЕС для Украины должна остаться открытойДуда: дверь к членству в ЕС для Украины должна остаться открытой
Дуда: Вопрос о военной базе США в Польше уже решенДуда: Вопрос о военной базе США в Польше уже решен
Дуда: Варшаве необходимо заняться собственными проблемами, а не делами ЕСДуда: Варшаве необходимо заняться собственными проблемами, а не делами ЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости