У государства нет долгов перед шахтерами – Шмыгаль

У государства нет долгов перед шахтерами – Шмыгаль

Вопрос заработных плат шахтеров находится на ежедневном контроле правительства. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству, сообщает Укринформ.

"Касательно заработных плат шахтеров и ситуации в угольной отрасли. Правительство обеспокоено этой ситуацией, этот вопрос на ежедневном контроле. И.о. министра энергетики участвовала в выездном заседании комитета на одной из государственных ТЭС", - сказал Д.Шмыгаль.

Он напомнил, что на выплаты зарплат и погашение задолженности правительство направило 3,5 млрд грн за 6 месяцев 2020 года.

"На сегодняшний день ситуация такова, что государство не имеет долгов перед горнорабочими. Кроме того, правительство приняло постановление, которым обязало выкупать уголь из украинских шахт", - отметил премьер.

Как сообщалось, 30 июня 2020 года у Офиса президента началась бессрочная акция протеста шахтеров компаний "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", а также представителей шахт Львовско-Волынского бассейна.

По состоянию на 1 июля 2020 года общая задолженность государственных угледобывающих предприятий по заработной плате за 2015-2020 годы составляет 271 млн грн (в том числе за 2020 год - 124 млн грн).

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики выделило 339 млн грн на погашение шахтерам долгов по зарплате за апрель и май.

Всего за 6 месяцев 2020 года угледобывающими предприятиями на выплату заработной платы и погашение задолженности по ней направлено 3,5 млрд грн.

МинПром по материалам Укринформ

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