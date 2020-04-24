ОАСК рассмотрит иск о закрытии админграницы с Крымом из-за коронавируса

Истец считает, что распоряжение Кабмина нарушает права граждан.

ОАСК рассмотрит иск о закрытии админграницы с Крымом из-за коронавируса
Фото: dpsu.gov.ua

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об обжаловании временного закрытия Кабинетом министров пунктов въезда и выезда в аннексированный Крым из-за коронавируса.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

"ОАСК открыл производство по делу об обжаловании распоряжения Кабинета министров Украины «О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и городе Севастополь и выезда из нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

По мнению истца, оспариваемое распоряжение нарушает права граждан, имеющих регистрацию на временно оккупированной территории, является незаконным и не отвечает правовому акту высшей юридической силы.

Подготовительное заседание назначено на 2 июня 2020 года.

Напомним, решением Кибмина была приостановлена работа большей части КПВВ, в том числе в - оккупированный Крым. Позже Кабмин смягчил ограничения и внес изменения в свое распоряжение N291-р от 14 марта 2020 года, предоставив Госпогранслужбе право пропускать украинцев на въезд и выезд на территорию аннексированного Крыма во время карантина при наличии гуманитарных потребностей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в ИталииУкраинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии
Минздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмыМинздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмы
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на ЗакарпатьеМэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Генпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусуГенпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусу
РПЦ приравняла инопланетян к бесамРПЦ приравняла инопланетян к бесам
Блок рекламы


Похожие новости
Нацсовет проверит телеканал "112 Украина" из-за роSSийского мультфильма на ПасхуНацсовет проверит телеканал "112 Украина" из-за роSSийского мультфильма на Пасху
Омбудсмен сообщила о двух случаях коронавируса в пенитенциарных учрежденияхОмбудсмен сообщила о двух случаях коронавируса в пенитенциарных учреждениях
Электронный больничный до сих пор не ввели из-за технических проблем, - глава МинздраваЭлектронный больничный до сих пор не ввели из-за технических проблем, - глава Минздрава
Полиция открыла дело из-за призыва мэра Ивано-Франковска вывезти ромов из городаПолиция открыла дело из-за призыва мэра Ивано-Франковска вывезти ромов из города
На НАПК подали в суд из-за ПорошенкоНа НАПК подали в суд из-за Порошенко
В ООН заявили об угрозе голода из-за пандемииВ ООН заявили об угрозе голода из-за пандемии
Американский штат подал в суд против Китая из-за пандемииАмериканский штат подал в суд против Китая из-за пандемии
150 жителей прифронтового села оказались в полной изоляции из-за карантина150 жителей прифронтового села оказались в полной изоляции из-за карантина
В Кабмине допустили продление жесткого карантина из-за массовых пасхальных служб в Почаеве и СвятогорскеВ Кабмине допустили продление жесткого карантина из-за массовых пасхальных служб в Почаеве и Святогорске
САП обжалует меру пресечения Микитася из-за невнесения залогаСАП обжалует меру пресечения Микитася из-за невнесения залога
Последние новости
Подгружаем последние новости