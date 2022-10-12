На Рамштайн-6 принимаются решения о закрытии украинского неба – ОП

Очередной Рамштайн может стать историческим для Украины, інформує ZN.ua.

На Рамштайн-6 принимаются решения о закрытии украинского неба – ОП

На заседании Рамштайн-6 принимаются решения о закрытии украинского неба. Об этом на своей странице в Twitter сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, на заседании союзников Украины 12 октября были приняты решения, которые помогут Украине закрыть небо от роSSийских ударов.

"Очередной Рамштайн. Для нас он исторический, потому что принимаются решения о закрытии неба Украины. Усиление украинской системы ПВО – это то, что нам нужно", - написал Ермак, добавив, что именно современные системы ПВО для Украины были темой последних разговоров с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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