Катівні для підлітків та небачена досі жорстокість — омбудсман розповів про жахливі знахідки на Херсонщині

В катівнях на Херсонщині окупанти піддавали українців більш жорстоким тортурам, ніж це було зафіксовано в інших, нині вже звільнених областях: на Харківщині, Київщині та Чернігівщині. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

«На території згаданих областей ми фіксували катівні, але на території Херсонської області вперше були встановлені факти того, що одночасно в камерах тижнями цілодобово тримали чоловіків і жінок разом. Причому, їх не випускали тижнями. Навіть в туалет треба було ходити жінкам при чоловіках, а чоловікам – при жінках», — розповів омбудсман.

Лубінець також повідомив, що у кожній камері були встановлені відеокамери для спостереження: запис вівся цілодобово зі звуком. Про це розповіли українці, які побували в таких камерах. За їх словами, варто було почати розмову про окупацію — до камер забігали люди в масках і всіх жорстоко били.

Ще одним шокуючим фактом стала окрема камера, де тримали підлітків

«Ми зараз встановлюємо вік підлітків. Люди розповідають, що деякі хлопці виглядали приблизно на років 14. В інших областях ми не виявляли камер для дітей чи підлітків. А тут — це правило не діяло», — розповів обмудсман.

Він зауважив, що з точки зору Міжнародного гуманітарного права, ми спостерігаємо погіршення поводження з цивільними громадянами України: на звільнених територіях фіксуються найгірші і найцинічніші прояви порушення Женевських конвенцій.

«Для мене це виглядає так, що коли представники РФ бачили людей з проукраїнським світоглядом, то це їх ще більше провокувало вдаватися до надзвичайно жорстокого поводження. Це не просто залякування, як було раніше, це більш показово, жорстоко, щоб всі про це знали. Мета — зламати херсонців для того, аби вони боялися, мовчали, не виходили на мітинги, де озвучували свою приналежність до України», — пояснив Лубінець.

Уповноважений з прав людини пообіцяв, що особи всіх катів будуть встановлені попри те, що вони ховали під масками обличчя. За його словами, вже відомо, що катували наших людей представники росгвардії та військовослужбовці російської армії.