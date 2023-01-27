В Росії визнали «небажаним» опозиційне видання «Медуза»

Генеральна прокуратура РФ ухвалила рішення «про визнання небажаною на території Російської Федерації» діяльності SIA Medusa Project, юрособи видання «Медуза», яке має штаб-квартиру в Латвії. За версією відомства, робота «Медузи» «становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки Російської Федерації».

Відповідно до російського законодавства, громадянам країни відтепер заборонено відправляти «Медузі» пожертвування, поширювати створені нею матеріали та «співпрацювати» з виданням: працювати в забороненому відтепер виданні, або давати його журналістам коментар, чи світлину для публікації тепер є злочином і тягне за собою кримінальну відповідальність та позбавлення волі.

За даними сервісу Similarweb, "Медуза" є найбільшим російським незалежним інтернет-медіа. У грудні минулого року сайт видання відвідали 34,5 млн. разів.

Також за законами РФ «Медуза» має припинити будь-яку діяльність на території Росії (її поновлення загрожує кримінальною відповідальністю), рахунки та майно видання в країні будуть заблоковані, а за керівництво «небажаною» організацією загрожує до шести років позбавлення волі. Доступ до ЗМІ, які в майбутньому цитуватимуть або просто даватимуть посилання на сайт або соцмережі «Медузи», може бути обмежений на території РФ .

У серпні 2022 року оголосити видання «небажаною організацією» закликав засновник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин. На його думку, видання здійснювало «провокаційну діяльність» на території Росії. Окремо Прігожин згадував спеціального кореспондента «Медузи» Лілію Яппарову, яка опублікувала кілька матеріалів про ПВК Вагнера.

У самому виданні заявили, що продовжать роботу, інформує ZN.ua .

«Хотілося б зараз сказати, що нам не страшно і нам начхати на новий статус — але це не так. Нам страшно за наших читачів. Нам страшно за тих, хто багато років співпрацював з «Медузою». Нам страшно за наших близьких та друзів.

Тим не менш, ми віримо в те, що робимо. Ми віримо у свободу слова. Ми віримо у демократичну Росію. Чим сильніший тиск, тим жорсткіше ми йому протистоїмо», — написали журналісти, додавши, що «не мають права здатися та замовкнути».

Автори закликали росіян читати видання і долати страх.

Раніше статус "небажаної" організації набували створені російськими журналістами медіа, що спеціалізуються на розслідувальній діяльності: The Insider, «Проект» та "Важливі історії". Серед інших ЗМІ з цим статусом — центр дослідження корупції OCCRP, проект Bellingcat, який розслідував катастрофу малазійського «Боїнгу» та отруєння Навального, а також зареєстроване у Великій Британії видання The Calvert Journal, яке писало про культуру та мистецтво.