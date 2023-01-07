Міхалкову залишилося небагато: з'явилася інформація з реанімації

Російський пропагандист Микита Міхалков вже в ранимації, до зустрічі з Кобзоном зовсім небагато.

Про це повідомила у своєму Telegram -каналі актриса Яна Поплавська.

«Микита Сергійович у реанімації, стан, як і раніше, важкий», — написала вона.

Зазначимо, що напередодні Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо 119 російських публічних осіб, серед яких переважна більшість громадян Росії та троє – України.

Серед осіб, які потрапили під санкції, зокрема:

співачка та актриса Ірина Аллегрова, співак Роман Архіпов, співак Дмитро Білан, рок-музикант Сергій Бобунець, телеведуча Дана Борисова, співак Олександр Буйнов, співачка Вікторія Дайнеко, музикант Валерій Дідюля, співачка Лариса Доліна, співак Валерій Кіпелов, співак Філіпп Кіров Анна Нетребко, режисер Микита Міхалков, артист Євген Петросян, співак Володимир Пресняков, співак Стас П'єха, співачка Пелагея Телегіна, пропагандистка Маргарита Симоньян, співачка Любов Успенська, співак Михайло Шуфутинський, співачка Аніта Цой, телеведучий.

Серед осіб, які потрапили під санкції, є також три громадяни України: громадянка України телеведуча Жанна Бадоєва, громадянка Росії, України та Ізраїлю співачка Лоліта Мілявська, громадянин України футболіст Анатолій Тимощук.