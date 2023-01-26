Будь-яка інформація про корупцію в Міноборони повинна ретельно перевірятися – Залужний

При цьому головнокомандувач ЗСУ попередив про шкоду перекладання провини з підлеглих на керівників, інформує ZN.ua.

Будь-яка інформація про корупцію в Міноборони повинна ретельно перевірятися – Залужний
© Офіс президента

У Міністерстві оборони та Збройних Силах України дотримуються принципу нульової толерантності до корупції, тому будь-які дані щодо її можливих проявів мають ретельно перевірятися, а також отримувати правову оцінку і належне реагування. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram, коментуючи скандал в Міноборони навколо закупівель продовольства за завищеними цінами.

"Система військового управління повинна бути непохитною. Особливо в умовах війни", – наголосив він.

Залужний нагадав, що, за законом, МОУ – центральний орган виконавчої влади і військового управління, якому підпорядковуються ЗСУ, ГУР і Держспецтрансслужба. Зокрема, міністр оборони Олексій Резніков займається військово-політичним і адміністративним керівництвом Збройними Силами України.

Генерал зазначив, що після початку повномасштабної війни Росії проти України потреби армії суттєво зросли. Тим не менш, бійці ЗСУ мають амуніцію, форму і харчування належної якості та в достатніх обсягах.

"Разом ми гідно долаємо найважчі у нашій новітній історії випробування … У Міноборони та Збройних Силах України сповідується нульова толерантність до корупції. Тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування", – наголосив головнокомандувач.


Максим Царук, ZN.ua





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