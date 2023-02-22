Глава ГУР розповів, скільки снарядів залишилося в РФ

Буданов заявив, що окупанти живуть у режимі максимальної економії боєприпасів, інформує ZN.ua.

Глава ГУР розповів, скільки снарядів залишилося в РФ
© Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Окупанти налагоджують масове виробництво артилерійських снарядів. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що запасів снарядів немає, їх не вистачає.

"Уже два місяці російські угруповання, які діють у нас, живуть у режимі максимальної економії боєприпасів. Більш-менш нормально боєприпаси зараз застосовуються виключно в Бахмуті та на лиманському напрямі. Вони кілька разів намагалися штурмувати Вугледар, і далі будуть пробувати, то додалася ще ця локація. У всіх інших ділянках – режим економії боєприпасів", - наголосив Буданов в інтерв’ю Forbes Ukraine.

За його словами, РФ зараз виготовляє снарядів значно менше, ніж використовує.

"Перехід до іншої тактики всі бачать у Бахмуті. Вугледар був яскравим прикладом цього. У Бахмуті взагалі хвиля за хвилею просто йде піхота. Їх артилерія тільки підтримує, бронетехніки взагалі одиниці. У Вугледарі відбувалось застосування бронетехніки, але вона була знищена в перші години, й так само все перейшло в стрілецькі бої", - додав Буданов.


Анна Конюченко, ZN.ua





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