Глава ГУР розповів, скільки снарядів залишилося в РФ

Окупанти налагоджують масове виробництво артилерійських снарядів. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що запасів снарядів немає, їх не вистачає.

"Уже два місяці російські угруповання, які діють у нас, живуть у режимі максимальної економії боєприпасів. Більш-менш нормально боєприпаси зараз застосовуються виключно в Бахмуті та на лиманському напрямі. Вони кілька разів намагалися штурмувати Вугледар, і далі будуть пробувати, то додалася ще ця локація. У всіх інших ділянках – режим економії боєприпасів", - наголосив Буданов в інтерв’ю Forbes Ukraine.

За його словами, РФ зараз виготовляє снарядів значно менше, ніж використовує.

"Перехід до іншої тактики всі бачать у Бахмуті. Вугледар був яскравим прикладом цього. У Бахмуті взагалі хвиля за хвилею просто йде піхота. Їх артилерія тільки підтримує, бронетехніки взагалі одиниці. У Вугледарі відбувалось застосування бронетехніки, але вона була знищена в перші години, й так само все перейшло в стрілецькі бої", - додав Буданов.