Скільки залишилося боєприпасів на складах у Придністров'ї: озвучено неймовірну цифру

Депутат Держдуми РФ, колишній народний депутат СРСР Віктор Алксніс заявив, що на складах у тимчасово окупованому Придністров'ї залишилося 18 тисяч тонн застарілих та непридатних до застосування боєприпасів. З ними окупанти не зможуть оборонятися, якщо проводитиметься демілітаризація цього регіону Молдови за участю ЗСУ.

Про це він написав на своєму каналі в Telegram.

Склади із застарілими боєприпасами знаходиться у населеному пункті Ковбасна Рибницького району, на території невизнаного Придністров'я, але охороняються оперативною групою російських військ (ОГРВ), колишньою 14-ою армією. Це за два кілометри від українського кордону.

"Із 42 тисяч тонн було вивезено 24 тисячі тонн. На складах лишилося близько 18 тисяч тонн. В основному застарілих боєприпасів періоду Великої Вітчизняної війни, боєприпасів зі строками зберігання і непридатних для застосування. Залишилася велика кількість авіаційних бомб. Залишилося небагато несправної бронетехніки застарілих зразків. Тому розпалювати пристрасті навколо складів у Ковбасній навряд чи варто. Жодної екологічної катастрофи та серйозних руйнувань навіть у разі їх вибуху не буде”, – пише він.

Російський депутат також припускає, що Україна нібито може рано чи пізно напасти на Придністров'я.

"І трагічна реальність у тому, що нічого протиставити цій майбутній атаці на Придністров'я РФ не зможе. І сотні тисяч громадян Росії, які там проживають, а також наші військовослужбовці, які проходять там військову службу в Оперативній групі російських військ, перетворилися на заручників. І навіть смертників", - зазначив він, інформує Апостроф.

На думку Алксніса, особисті дані командування російської армії, які довели до такої плачевної ситуації, загальновідомі, проте ніхто так і не був притягнутий до відповідальності.

У свою чергу головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook прокоментував цей пост російського депутата і зазначив, що арсенали окупантів у захопленому Придністров'ї та військові бази порушують умови перебування на території Молдови.

Крім того, за його словами, це є загроза для Одещини, а також джерело тероризму та нелегального обігу зброї, наркотиків, цигарок та алкоголю в Європі.

"Демілітаризація Придністров’я значно підвищить безпеку України. Старі боєприпаси мають знаходитись під контролем адекватних людей, а не російських військових злочинців", – заявив Бутусов.

Нагадаємо, що на складі у Ковбасній, територія якого складає близько 150 гектарів (близько 20 футбольних полів), зберігалася більша частина боєприпасів після виведення радянських військ із колишньої НДР та Чехословаччини.

Як інформує Місія ОБСЄ в Молдові, зі 42 тисяч тонн боєприпасів, які спочатку знаходилися в Придністров'ї, у 2001 році до Росії було перевезено 1 153 тонни, потім майже 2,5 тонни у 2002-му та ще 16 573 тонни у 2003 році. Таким чином, передбачалося, що на складі залишалося 20-21 тисяч тонн боєприпасів.


Катерина Глянько, Апостроф





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