У мережі показали відео із Саакашвілі з реанімації

Екс-президент Грузії Михаїл Саакашвілі перебуває в реанімації у важкому стані, його перевели з палати у відділення інтенсивної терапії тбіліської клініки "Вівамед". Він дистанційно взяв участь у судовому процесі, показавши, як сильно виснажений.

Відповідне відео публікує "Эхо Кавказа", інформує Апостроф .

Під час засідання Саакашвілі заявив про те, що його стан здоров'я – вкрай важкий і підняв футболку, щоб продемонструвати, наскільки сильно схуд.

"Всі свої знання я віддав Грузії... Зараз я віддав своє здоров'я, і єдине, про що прошу, щоб мені дали можливість отримати адекватне лікування. Якщо потрібно, я віддам своє життя. Мій стан різко погіршився", - сказав Саакашвілі.

Нагадаємо, його мати розповіла, що вранці у вівторок, 31 січня, відвідувала сина і дізналася, що йому стало гірше.