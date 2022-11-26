У Повітряних силах назвали літаки та комплекси, які необхідні Україні для захисту неба

Україні потрібно багато комплексів протиповітряної оборони для захисту неба та літаків F-15, F-16 для швидкого звільнення окупованих територій, заявив Ігнат в ефірі телемарафону.

"Треба дуже багато. Ці комплекси покликані створити на їхній базі оновлену систему протиповітряної оборони. На сьогоднішній день основою все ж залишаються ще радянські зразки, такі як "Бук-М1", С-300. NASAMS і IRIS-T, які зараз дуже ефективно працюють на лінії вогню, тобто прикривають повітряний простір, є, на жаль, в обмеженій кількості. Це лише одна установка IRIS-T і дві батареї NASAMS на сьогоднішній день. Ці системи покликані замінити старе озброєння, яке в нас ще залишилося від Радянського Союзу", - наголосив Ігнат.

За його словами, для посилення ППО потрібні також системами Patriot або SAMP-T, які можуть працювати і по балістичних цілях.