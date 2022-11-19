На тлі військових навчань з рф: у лукашенка заявили про "небажання втручатися в конфлікти"

Наступного року у Білорусі пройдуть спільні російсько-білоруські навчання "Щит союзу-2023".

Так, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що країна не має наміру втручатися у будь-які конфлікти. Про це повідомляє «Sputnik Білорусь» .

Водночас він вкотре підтвердив, що у 2023 році в Білорусі пройдуть спільні російсько-білоруські навчання "Щит союзу-2023".

Також він додав, що армія диктатора Лукашенка поповнилася більш ніж шістьма тисячами військовослужбовців , які склали присягу.

Раніше стало відомо , що білоруським прикордонникам не сподобалося вкраплення кордону з боку України.

Як повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі, Збройні сили України нібито "руйнують дороги" та "об'єкти інфраструктури".

Прикордонники Лукашенка навіть оприлюднили відео нібито з мінуванням.

"Черговий такий факт зафіксовано 9 листопада", - написали у відомстві Білорусі.