Небажання Заходу постачати Україні озброєння обмежило її здатність продовжувати контрнаступи – ISW
Експерти вважають, що якби допомогу було надано вчасно, Україна могла б продовжити контрнаступи після звільнення Херсону, інформує
Затримки з наданням Україні західних далекобійних систем, передових систем ППО та танків обмежили здатність України використати можливості для більш масштабних контрнаступних операцій. Про це
У матеріалі йдеться про те, що нерішучість західних країн щодо постачання зброї у воєнний час призвела до невиконання передбачуваної вимоги України перевести її з радянських систем на західні, як тільки Захід взяв на себе зобов'язання допомогти Україні захиститися від вторгнення РФ.
Так, небажання постачати досконаліші західні системи озброєння, особливо танки, ударні системи дальньої дії та ППО, обмежило здатність України ініціювати та продовжувати масштабні контрнаступальні операції.
"Зброя та припаси завжди відіграють центральну роль у плануванні та проведенні надійних кампаній. Україна не мала серйозної оборонної промисловості перед вступом у війну, і тому вона майже повністю залежала від своїх західних партнерів у забезпеченні технікою, необхідною їй для зупинення початкового російського наступу, а потім, ще більшою мірою, для ініціювання та підтримки контрнаступів. Таким чином, моделі західної допомоги сильно вплинули на здатність України розробляти та здійснювати розумні плани кампанії", – йдеться у звіті.