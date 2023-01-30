Небажання Заходу постачати Україні озброєння обмежило її здатність продовжувати контрнаступи – ISW

Затримки з наданням Україні західних далекобійних систем, передових систем ППО та танків обмежили здатність України використати можливості для більш масштабних контрнаступних операцій. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У матеріалі йдеться про те, що нерішучість західних країн щодо постачання зброї у воєнний час призвела до невиконання передбачуваної вимоги України перевести її з радянських систем на західні, як тільки Захід взяв на себе зобов'язання допомогти Україні захиститися від вторгнення РФ .

Так, небажання постачати досконаліші західні системи озброєння, особливо танки, ударні системи дальньої дії та ППО, обмежило здатність України ініціювати та продовжувати масштабні контрнаступальні операції.

"Зброя та припаси завжди відіграють центральну роль у плануванні та проведенні надійних кампаній. Україна не мала серйозної оборонної промисловості перед вступом у війну, і тому вона майже повністю залежала від своїх західних партнерів у забезпеченні технікою, необхідною їй для зупинення початкового російського наступу, а потім, ще більшою мірою, для ініціювання та підтримки контрнаступів. Таким чином, моделі західної допомоги сильно вплинули на здатність України розробляти та здійснювати розумні плани кампанії", – йдеться у звіті.