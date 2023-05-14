Є важливе рішення для захисту неба – Зеленський про перемовини з Мелоні

Президент розповів, про що йшлося під час його візиту в Італію.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що головною темою його сьогоднішніх переговорів із прем’єр-міністром Італії було питання безпеки, інформує ZN.ua.

Є важливе рішення для захисту неба – Зеленський про перемовини з Мелоні
© Giorgia Meloni/Twitter

«Сьогодні ми обговорили нашу співпрацю, зокрема безпекову та військову. Є дуже важливе рішення щодо захисту нашого неба», – розповів він ЗМІ після зустрічі.

Він подякував за допомогу в порятунку життів людей і запросив усіх політичних лідерів та громадських діячів Італії відвідати Україну, щоб на власні очі побачити, що накоїла Росія.

Ще однією темою, яку обговорили Зеленський та Мелоні, стала формула миру, яка покликана припинити російську агресію та не допустити її повторення в майбутньому.

Зокрема, він акцентував, що один із пунктів формули миру передбачає повернення в Україну всіх українців, які перебувають у полоні в Росії, а також усіх дітей і дорослих, силою депортованих на територію РФ.

«Це надзвичайно чутлива тема для мене, для нас: тисячі українських дітей вивезені на територію держави-агресора. Достеменно відомо про 19 393 дитини – це конкретика з іменами та прізвищами. Їх вкрала Росія. Але реальна кількість може бути значно більшою – мінімум 200 тисяч дітей перебували на територіях, які зараз окупувала Росія, тому ми не знаємо про долю всіх цих діточок», – сказав Зеленський, цитує його слова пресслужба.

Прем’єр-міністр Італійської Республіки зазначила, що Італія підтримує формулу миру, запропоновану президентом України.

Джорджа Мелоні акцентувала, що сьогодні в Україні триває боротьба, зокрема, за те, щоб захистити європейські цінності, які є спільними для громадян усіх країн Європи.

«Тому ми продовжуватимемо надавати нашу повну підтримку для сприяння поступовій інтеграції України до ЄС», – сказала очільниця уряду Італії.

Джорджа Мелоні зазначила, що Італія цілковито підтримує всі санкції проти Росії задля досягнення справедливого миру, а також працюватиме разом із партнерами для надання допомоги Україні озброєнням.

«Жодний несправедливий мир не може нав’язуватися Україні, і будь-яка мирна угода має підтримуватися українським народом. До миру ми дійдемо лише тоді, коли Росія перестане вести воєнні дії й атакувати цивільні цілі», – переконана вона.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Саміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-ЖанейроСаміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-Жанейро
Вірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – ДудаВірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – Дуда
Російське Міноборони продовжує вербувати в’язнів на фронт – британська розвідкаРосійське Міноборони продовжує вербувати в’язнів на фронт – британська розвідка
Скандал під Києвом: священик УПЦ МП відмовився віддати ключі від церкви та впустити парафіянСкандал під Києвом: священик УПЦ МП відмовився віддати ключі від церкви та впустити парафіян
Окупанти хаотично відступили на південному фланзі Бахмута - Британська розвідкаОкупанти хаотично відступили на південному фланзі Бахмута - Британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Понад 70% білорусів проти Росії та війни в Україні – ЗеленськийПонад 70% білорусів проти Росії та війни в Україні – Зеленський
Росія відчує, коли розпочнеться український контрнаступ – ЗеленськийРосія відчує, коли розпочнеться український контрнаступ – Зеленський
Зеленський розкритикував обіцянки Трампа завершити війну в Україні за 24 годиниЗеленський розкритикував обіцянки Трампа завершити війну в Україні за 24 години
Трамп оскаржує рішення суду та п'ятимільйонний штраф у справі про сексуальне насильствоТрамп оскаржує рішення суду та п'ятимільйонний штраф у справі про сексуальне насильство
Зеленський не просив про можливість виступити на «Євробаченні» – НикифоровЗеленський не просив про можливість виступити на «Євробаченні» – Никифоров
Президент Латвії прийняв рішення не переобиратися на посадуПрезидент Латвії прийняв рішення не переобиратися на посаду
Євросоюз приєднається до Стамбульської конвенції – рішення ЄвропарламентуЄвросоюз приєднається до Стамбульської конвенції – рішення Європарламенту
У Кремлі прокоментували рішення Польщі з приводу перейменування КалініградуУ Кремлі прокоментували рішення Польщі з приводу перейменування Калініграду
Білий дім: Зеленський та Байден розмовляють часто та регулярноБілий дім: Зеленський та Байден розмовляють часто та регулярно
Не можу сказати все, що думаю — Зеленський про витік розвідданих СШАНе можу сказати все, що думаю — Зеленський про витік розвідданих США
Последние новости
Подгружаем последние новости