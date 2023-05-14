Є важливе рішення для захисту неба – Зеленський про перемовини з Мелоні

Президент розповів, про що йшлося під час його візиту в Італію.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що головною темою його сьогоднішніх переговорів із прем’єр-міністром Італії було питання безпеки, інформує ZN.ua .

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«Сьогодні ми обговорили нашу співпрацю, зокрема безпекову та військову. Є дуже важливе рішення щодо захисту нашого неба», – розповів він ЗМІ після зустрічі.

Він подякував за допомогу в порятунку життів людей і запросив усіх політичних лідерів та громадських діячів Італії відвідати Україну, щоб на власні очі побачити, що накоїла Росія.

Ще однією темою, яку обговорили Зеленський та Мелоні, стала формула миру, яка покликана припинити російську агресію та не допустити її повторення в майбутньому.

Зокрема, він акцентував, що один із пунктів формули миру передбачає повернення в Україну всіх українців, які перебувають у полоні в Росії, а також усіх дітей і дорослих, силою депортованих на територію РФ .

«Це надзвичайно чутлива тема для мене, для нас: тисячі українських дітей вивезені на територію держави-агресора. Достеменно відомо про 19 393 дитини – це конкретика з іменами та прізвищами. Їх вкрала Росія. Але реальна кількість може бути значно більшою – мінімум 200 тисяч дітей перебували на територіях, які зараз окупувала Росія, тому ми не знаємо про долю всіх цих діточок», – сказав Зеленський, цитує його слова пресслужба .

Прем’єр-міністр Італійської Республіки зазначила, що Італія підтримує формулу миру, запропоновану президентом України.

Джорджа Мелоні акцентувала, що сьогодні в Україні триває боротьба, зокрема, за те, щоб захистити європейські цінності, які є спільними для громадян усіх країн Європи.

«Тому ми продовжуватимемо надавати нашу повну підтримку для сприяння поступовій інтеграції України до ЄС», – сказала очільниця уряду Італії.

Джорджа Мелоні зазначила, що Італія цілковито підтримує всі санкції проти Росії задля досягнення справедливого миру, а також працюватиме разом із партнерами для надання допомоги Україні озброєнням.

«Жодний несправедливий мир не може нав’язуватися Україні, і будь-яка мирна угода має підтримуватися українським народом. До миру ми дійдемо лише тоді, коли Росія перестане вести воєнні дії й атакувати цивільні цілі», – переконана вона.