У Білому домі спростували небажання Байдена зустрічатись із Путіним

Інформація про те, що Байден намагається уникнути навіть випадкової зустрічі з російським колегою Владіміром Путіним на саміті G20 є неправдивою.

Про це заявила прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр,

«Адміністрація президента не намагається уникнути зустрічі президентів США та Росії, це чутки», — зазначила Жан-П'єр.

Раніше повідомлялось, що офіційні особи США працюють над тим, щоб Джо Байден не зустрівся з російським президентом Владіміром Путіним навіть у коридорі чи на спільному фото лідерів держав.

Президент США Джо Байден заявляв, що не бачить вагомих причин для зустрічі з президентом Росії Владіміром Путіним на саміті G20. Водночас, він додав, що розмова може відбутись лише якщо Путін захоче обговорити ув’язнену американську баскетбольну зірку Брітні Ґрінер.

Путін також заявляв, що «не бачить необхідності» у переговорах з Джо Байденом.

За час президентства Байдена обидва лідери зустрічалися лише раз: на саміті у Женеві влітку 2021 року.