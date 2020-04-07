Глава Минздрава: пока рано говорить, когда закончится карантин

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина находится на пороге пика распространения коронавируса, говорить, когда закончится карантин, пока рано.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Нас всех сейчас объединяет общая задача - остановить распространение коронавирусной инфекции в Украине. Президент, правительство и вся система здравоохранения работает над тем, чтобы замедлить распространение коронавируса. Мы принимаем необходимые решения, находим средства, утверждаем алгоритмы работы медиков. К решению проблемы привлечены все государственные учреждения. Активную позицию занимает бизнес и волонтеры, за что им отдельное спасибо", - сказал Степанов.

Он также напомнил, что с начала недели в стране действует усиленный режим карантина.

"Многим из вас это не нравится - в социальных сетях часто встречаются негативные комментарии. Конечно, сидеть дома четвертую неделю нелегко. Это действительно трудно, но лучше пережить дискомфорт дома здоровым, чем, не дай Бог, заболеть. Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано. Наоборот, сейчас мы на пороге пика коронавирусной болезни в стране. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему. Проще говоря, пациентов становится больше настолько, что для оказания им помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах. К сожалению, такое уже произошло во многих странах", - подчеркнул Степанов.

Министр призвал украинцев добросовестно соблюдать новые правила карантина и самоизоляции.

"Все человечество переживает сложные времена, и от каждого из нас зависит, как мы выйдем из этого кризиса: вместе и победителями или в одиночку и с ужасными последствиями. Поэтому я прошу вас быть сильными, помогать тем, кто в этом нуждается, и поддерживать близких. Ведь коронавирус пройдет, а человеческие отношения останутся", - добавил глава Минздрава.

Напомним, с 4 апреля в Украине запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости). Также запрещено выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность. С 6 апреля вступил в силу запрет на пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты - респиратора или маски (можно самодельной).

По информации источников LB.ua, власти уже рассматривают возможность поэтапного смягчения карантина, которое должно начаться уже в апреле. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что карантин будет продлен после 24 апреля, но возможно его смягчение ради сохранения экономики.

Всемирная организация здравоохранения пока не имеет рекомендаций для стран по смягчению ограничительных мер для нераспространения коронавируса и призывает не ослаблять их раньше времени.