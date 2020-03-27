Глава МИД Австрии назвал бесперспективными попытки РоSSии отменить санкции на фоне коронавируса

Кулеба и Шалленберг провели телефонный разговор.

Глава МИД Австрии назвал бесперспективными попытки РоSSии отменить санкции на фоне коронавируса
Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Австрии
Фото: mfa.gov.ua

Федеральный министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Александер Шалленберг считает, что РоSSия не сможет добиться отмены санкций на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

"Попытки РоSSии отменить санкции ввиду коронавируса являются бесперспективными", - сказал Шалленберг во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Собеседники констатировали единство позиций относительно необходимости сохранения санкций международного сообщества как ответа на агрессивные действия РоSSии и нарушения Москвой норм международного права.

"Важно, когда страны-партнеры имеют общее видение не только прошлого, но и настоящего", - отметил Кулеба.

Также Кулеба и Шалленберг договорились, что австрийские власти с пониманием отнесутся к трудным обстоятельствам украинцев, чей срок пребывания в Австрии может быть превышен из-за карантина.

Глава МИД Австрии, в свою очередь, поблагодарил за помощь в возвращении граждан из Украины рейсами украинских авиакомпаний.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофодом. Стороны обсудили вопрос борьбы с коронавирусом, помощь украинцам, которые остаются в Дании. Также Кулеба обратил внимание на попытки РоSSии манипулировать пандемией COVID-19 для снятия санкций.

26 марта на онлайн-совещании лидеров стран "Большой двадцатки" президент РФ Владимир Путин предложил отказаться от международных санкций "для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий".

Перед саммитом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров G20 к снятию санкций, которые мешают доставке продовольствия и медицинской помощи в различные страны.

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